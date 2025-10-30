Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025.

COREA DEL SUR .- Los presidentes de EEUU Donald Trump y de China Xi Jinping acordaron el jueves reducir las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China : Washington recortará algunos aranceles y Pekín mantendrá el flujo de suministros de las vitales tierras raras.

Trump calificó su primer cara a cara con Xi en seis años como un "gran éxito", mientras que el líder chino dijo que ambos alcanzaron un "importante consenso" para resolver una guerra económica que ha perturbado los mercados y las cadenas de suministro.

CONFLICTO Secretario del Tesoro de EEUU "optimista" sobre negociaciones comerciales con China

COMERCIO China insta a EEUU a retomar el diálogo; Trump afirma que el interés "no es perjudicar" a Pekín

"Creo que fue una reunión increíble", dijo Trump tras el encuentro con Xi en la ciudad surcoreana de Busan. Elogió al dirigente como "un tremendo líder de un país muy poderoso" y anunció que visitaría China en abril.

El magnate republicano también reveló que tras la reunión el gigante asiático va "a comprar grandes cantidades, enormes cantidades de soja y otros productos agrícolas de forma inmediata".

La medida puede significar un balde de agua fría para países latinoamericanos como Brasil y Argentina, que han aumentado sus exportaciones a China en medio de su disputa con Washington.

En el caso de las tierras raras, esenciales para industrias como la defensa y la tecnología, Trump precisó que se firmó un pacto prorrogable de un año para garantizar el suministro por parte de China.

El Ministerio de Comercio del país asiático confirmó que suspenderá durante un año ciertas restricciones a las exportaciones, incluidas las de tierras raras, un sector en el que tiene un enorme dominio.

Trump afirmó que el líder chino también accedió a "trabajar muy duro para detener el flujo" del mortal opioide fentanilo, un comercio en el que Washington ha acusado a Pekín y México de ser cómplices.

"Impuse un arancel del 20% a China debido a la entrada de fentanilo (...). Y, basándome en sus declaraciones de hoy, voy a reducirlo en un 10%", dijo el magnate a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

En una publicación posterior en redes sociales, Trump apuntó que los agricultores estadounidenses "estarán muy contentos" con los resultados de las conversaciones.

Agregó que Pekín "iniciará el proceso de compra de energía estadounidense", lo que podría incluir petróleo y gas de Alaska. Funcionarios de ambas potencias se reunirán para negociar el potencial "acuerdo energético", dijo.

"Socios y amigos"

Ninguno de los dos líderes hizo declaraciones inmediatamente después de su reunión, que duró alrededor de una hora y 40 minutos.

Trump se dirigió directamente al Air Force One, saludando y levantando el puño, mientras Xi subió a su limusina.

El presidente chino dijo antes del inicio del encuentro que ambos países "deben ser socios y amigos".

Sentados frente a frente durante su cita, cada líder estuvo flanqueado por altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y su par chino, Wang Yi.

En un movimiento inesperado, Trump anunció menos de una hora antes del encuentro que instruyó "al Departamento de Guerra para que comience a probar" armas nucleares "en igualdad de condiciones".

El mandatario añadió que, en términos de arsenales nucleares, China ocupa un "distante tercer lugar" detrás de Estados Unidos y Rusia, "pero que en cinco años estará a la par".

Corona de logros

Ambos líderes coincidieron en Corea del Sur para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebra hasta el sábado en la ciudad sureña de Gyeongju.

Fue la última parada de una gira por Asia en la que Trump recibió elogios y regalos, incluida una réplica de una antigua corona de oro coreana.

En Japón, la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, dijo que nominaría a Trump para el Premio Nobel de la Paz y le obsequió un palo de golf y una pelota de golf chapada en el metal amarillo.

Sin embargo, las esperanzas del republicano de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un en la Zona Desmilitarizada se desvanecieron.

El magnate afirmó, no obstante, que se encontrarán en un "futuro no muy lejano".

El jueves elogió la alianza militar con Seúl como "más fuerte que nunca" y dio luz verde para que Corea del Sur construya un submarino de propulsión nuclear.

Otro tema que se esperaba en las conversaciones entre Trump y Xi era Taiwán, ante las especulaciones de que Pekín podría presionar al magnate para que suavizara el apoyo de Estados Unidos.

Sin embargo, Trump dijo que la isla autónoma, a la que China reclama como suya, "nunca se mencionó".

FUENTE: Con información de AFP