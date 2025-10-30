EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.

Luis Quiñonez, consejero del presidente de EEUU, Donald Trump, consideró que es muy probable que en los próximos días se realice la intervención militar por parte de las tropas norteamericanas en Venezuela, en el marco de la lucha contra el narcotráfico emprendida por la Casa Blanca.

En sus recientes declaraciones realizadas al periodista Armando Gamboa Peralta, Quiñonez hizo referencia a la llegada del portaaviones USS Gerald Ford, la nave insignia y más avanzada de la flota estadounidense, que se encuentra en tránsito hacia el mar Caribe y podría situarse a las puertas de Venezuela este jueves 30 de octubre, aumentando la presión internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro, líder del Cártel de los Soles.

Quiñonez afirmó que no es coincidencia que el presidente Trump regrese este viernes 31 de octubre a la Casa Blanca tras su gira internacional.

El Gerald Ford se incorpora a la amplia flota con buques de asalto, un submarino, destructores y aeronaves de combate, incluidos cazas F-35B y aviones de patrulla P-8, que están desplegados en la región, cerca de las costas venezolanas.

Este despliegue militar tiene su sustento en la lucha antidrogas que ha emprendido el gobierno de EEUU y su combate frontal contra la red de narcotráfico coordinada desde Caracas,que involucra directamente al régimen de Maduro.

En las últimas semanas, Estados Unidos informó sobre la destrucción de una decena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico (cerca de Venezuela y Colombia), lo que ha aumentado el malestar en la cúpula gobernante de ambos países, que acusa a Washington de “ejecuciones extrajudiciales”.

Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham dijo que los ataques terrestres en Venezuela —una escalada significativa— son una "posibilidad real", en el marco de las operaciones militares que el gobierno de EEUU lleva a cabo en el Caribe contra grupos de narcotraficantes que operan desde Venezuela y Colombia y que exportan su droga hacia territorio americano.

"Creo que el presidente Trump ha tomado la decisión de que [Nicolás] Maduro, el líder de Venezuela, es un narcotraficante acusado, que es hora de que se vaya, que Venezuela y Colombia han sido refugios seguros para narcoterroristas durante demasiado tiempo, y el presidente Trump me dijo que planea informar a los miembros del Congreso cuando regrese de Asia sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia", dijo Graham en el programa "Face the Nation with Margaret Brennan ".

En ese sentido Graham expresó su apoyo a la idea, indicando que el Presidente ya posee la autoridad necesaria para llevar a cabo tales acciones.

La semana pasada, el presidente Trump sugirió que los ataques terrestres serían el siguiente paso, afirmando que, debido a los ataques, "las drogas que llegan por mar representan solo el 5% de las que llegaban hace un año".

Hasta el viernes, al menos 43 personas han muerto en los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental, que se han producido en 10 embarcaciones denominadas "narcolanchas" desde el 2 de septiembre. La semana pasada, el gobierno colombiano pidió a Estados Unidos que "respete las normas dictadas por el derecho internacional" y cese los ataques.

