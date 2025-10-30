Buque destructor de EEUU zarpa tras varios días frente a costas de Venezuela

El buque de guerra USS Gravely se ve a lo lejos frente a la costa del Puerto de España el 26 de octubre de 2025.

Un buque destructor de Estados Unidos zarpó este jueves de un puerto de Trinidad y Tobago, a poco más de 10 kilómetros de las costas de Venezuela , en medio del despliegue militar que ordenó Washington para su operación antidrogas en el Caribe, constataron periodistas de la AFP.

Washington acusa al narcorégimen de Nicolás Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles y desde agosto inició una operación antidrogas en el Caribe y el Pacífico, en el que ha eliminado al menos a 62 narcotraficantes en 16 ataques contra embarcaciones.

Guerra al narcotráfico

El gobierno de Trinidad y Tobago ha mostrado abiertamente su apoyo a estas operaciones, lo que ha generado tensión con Venezuela. El domingo llegó a Puerto España el buque USS Gravely para ejercicios militares en el archipiélago.

La ilegal Asamblea Nacional de Venezuela declaró este martes persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, mientras que Nicolás Maduro ordenó suspender los acuerdos gasíferos con el archipiélago, vigentes desde 2015.

El gobierno trinitense ordenó una "deportación masiva" de inmigrantes indocumentados a la vez que Persad-Bissessar, aliada de Donald Trump, se burló de la decisión del parlamento venezolano y retó a Venezuela a hacer lo propio con el presidente de Estados Unidos. "¿Por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente (Donald) Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?", cuestionó en un mensaje de texto a la AFP.

Washington advirtió que ejecutará ataques terrestres y autorizó operaciones de la CIA en Venezuela.

FUENTE: Con información de AFP.