BRASIL

Trasladan a expresidente Bolsonaro a una cárcel con "mejores condiciones" tras severa caída

El expresidente sufre las secuelas de un ataque con arma blanca en 2018, una puñalada en el abdomen que requirió varias cirugías importantes

El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes sonrìe durante una audiencia en el Tribunal Supremo de Brasil después de ordenar arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia el 5 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, fue trasladado este jueves a una cárcel en Brasilia con condiciones "más favorables", según una decisión judicial obtenida.

La orden del magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ocurre días después de que la defensa del líder conservador, de 70 años y con problemas de salud, reiterara su pedido de prisión domiciliaria "humanitaria".

Bolsonaro estaba recluido desde finales de noviembre en una habitación de la sede de la Policía Federal en Brasilia, y fue trasladado a la "sala de Estado Mayor" en el centro penitenciario Papuda, también en la capital brasileña, informó el alto tribunal.

El expresidente (2019-2022) "ya está" en la sala, conocida como "Papudinha", donde tendrá uso exclusivo de un espacio reservado normalmente para cuatro personas, añadió la corte.

¿Ironía de Moraes?

El nuevo espacio de reclusión tiene "condiciones aún más favorables, igualmente exclusivas y con total aislamiento en relación a los demás presos", dijo en su decisión el magistrado, un enemigo de Bolsonaro, que no explicó por qué el exmandatario no fue enviado antes a esa cárcel debido a los problemas de salud que atraviesa.

Moraes subrayó que bajo las nuevas condiciones, Bolsonaro tendrá más tiempo para recibir visitas, podrá tomar sol y hacer ejercicios en cualquier momento del día, y tendrá a disposición aparatos de fisioterapia, siguiendo recomendaciones médicas.

El expresidente sufre las secuelas de un ataque con arma blanca en 2018, una puñalada en el abdomen que requirió varias cirugías importantes.

Desde que fue encarcelado a finales de noviembre, salió en dos oportunidades por cuestiones de salud.

Estuvo por más de una semana hospitalizado para una cirugía de hernia inguinal, y luego de golpearse la cabeza durante una caída en prisión, se sometió a exámenes que descartaron lesiones.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

