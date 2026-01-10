Exprimera dama de Brasil denuncia "riesgo de muerte" de Jair Bolsonaro bajo custodia estatal

BRASILIA - La exprimera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, alertó sobre el “riesgo real de muerte” que, según afirmó, enfrenta el exmandatario Jair Bolsonaro debido a su delicado estado de salud mientras permanece encarcelado tras su condena por el intento de golpe de Estado de 2022.

“Las autoridades son conscientes del riesgo real de muerte” de Bolsonaro “al permanecer encerrado en una habitación las 24 horas del día”, declaró Michelle Bolsonaro a la cadena Globo TV. En ese contexto, puntualizó que “su integridad física es responsabilidad del Estado”.

La esposa del expresidente brasileño indicó que él presenta mareos y pérdida de equilibrio al ponerse de pie, síntomas que atribuyó a los efectos secundarios de la medicación que debe consumir de manera permanente. El pasado martes, Bolsonaro sufrió una caída desde la cama que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve, sin daño intracraneal, informó el médico Brasil Ramos Caiado.

“Hoy me enteré, a través de su abogado, de que Jair está experimentando pérdida de equilibrio al ponerse de pie debido a la medicación. Aun así, permanece encerrado”, señaló la exprimera dama en un mensaje difundido en redes sociales.

"Sin asistencia"

Michelle Bolsonaro también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el exmandatario sufra una nueva caída sin recibir asistencia inmediata. “Cuando la seguridad estaba a cargo únicamente de la Policía Federal, la puerta permanecía abierta. Ahora, con la Policía Penitenciaria Federal, eso ya no es posible. El miedo es real: podría volver a caerse y nadie lo escucharía”, advirtió.

Jair Bolsonaro, de 70 años, cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por su supuesta responsabilidad en el intento de golpe de Estado de 2022. Actualmente permanece recluido en la sede de la Policía Federal, en Brasilia.

FUENTE: Con información de Europa Press