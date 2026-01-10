sábado 10  de  enero 2026
DECLARACIONES

Exprimera dama de Brasil denuncia "riesgo de muerte" de Jair Bolsonaro bajo custodia estatal

Michelle Bolsonaro aseguró que el exmandatario presenta mareos, pérdida de equilibrio y permanece aislado las 24 horas del día

Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures from his residence in Brasilia on September 3, 2025.

Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures from his residence in Brasilia on September 3, 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA - La exprimera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, alertó sobre el “riesgo real de muerte” que, según afirmó, enfrenta el exmandatario Jair Bolsonaro debido a su delicado estado de salud mientras permanece encarcelado tras su condena por el intento de golpe de Estado de 2022.

“Las autoridades son conscientes del riesgo real de muerte” de Bolsonaro “al permanecer encerrado en una habitación las 24 horas del día”, declaró Michelle Bolsonaro a la cadena Globo TV. En ese contexto, puntualizó que “su integridad física es responsabilidad del Estado”.

Lee además
El expresidente Jair Bolsonaro.
BRASIL

Bolsonaro recibe atención médica por traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en la cárcel
Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
INVESTIGACIÓN

La Policía Federal de Brasil ordena el "regreso inmediato" del hijo de Bolsonaro desde EEUU

La esposa del expresidente brasileño indicó que él presenta mareos y pérdida de equilibrio al ponerse de pie, síntomas que atribuyó a los efectos secundarios de la medicación que debe consumir de manera permanente. El pasado martes, Bolsonaro sufrió una caída desde la cama que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve, sin daño intracraneal, informó el médico Brasil Ramos Caiado.

“Hoy me enteré, a través de su abogado, de que Jair está experimentando pérdida de equilibrio al ponerse de pie debido a la medicación. Aun así, permanece encerrado”, señaló la exprimera dama en un mensaje difundido en redes sociales.

"Sin asistencia"

Michelle Bolsonaro también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el exmandatario sufra una nueva caída sin recibir asistencia inmediata. “Cuando la seguridad estaba a cargo únicamente de la Policía Federal, la puerta permanecía abierta. Ahora, con la Policía Penitenciaria Federal, eso ya no es posible. El miedo es real: podría volver a caerse y nadie lo escucharía”, advirtió.

Jair Bolsonaro, de 70 años, cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por su supuesta responsabilidad en el intento de golpe de Estado de 2022. Actualmente permanece recluido en la sede de la Policía Federal, en Brasilia.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump firma orden de emergencia para proteger ingresos por venta de petróleo de Venezuela

Régimen de Nicaragua excarcela a detenidos tras ola represiva por la captura de Maduro

Sheinbaum debe tomar una decisión ante mirada insistente de Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
CASA BLANCA/ANáLISIS

EEUU se enfrasca en una nueva Venezuela libre y próspera

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
¿Ruptura del chavismo?

Revelan que Delcy Rodríguez solicitó reunión con Trump; crece el nerviosismo en el chavismo

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
CASA BLANCA

Trump afirma que su gobierno decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Trump dice que petrolero incautado por EEUU en el Caribe retorna a Venezuela

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
POLÍTICA

Sheinbaum debe tomar una decisión ante mirada insistente de Trump

Te puede interesar

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
POLÍTICA

Sheinbaum debe tomar una decisión ante mirada insistente de Trump

Por REYES UREÑA
La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
VENEZUELA

María Corina Machado es una líder de la resistencia venezolana

Selección de imágenes: Once upon my mother, Lucky star, Jerusalem ´67, A letter to David and The sea. 
CINE

Comienza el Miami Jewish Film Festival

Líderes políticos y comunitarios del condado Miami-Dade se reunieron en el emblemático restaurante Versailles para expresar su respaldo al exilio.
VENEZUELA

Miami se convierte en epicentro de apoyo a la transición democrática en Venezuela

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
MEDIDAS

Trump firma orden de emergencia para proteger ingresos por venta de petróleo de Venezuela