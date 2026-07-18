Tribunal Electoral de Ecuador suspende a movimiento aliado del correísmo antes de las elecciones

Una mujer indígena kichwa kayambi ecuatoriana vota, el 13 de abril de 2025.

El expresidente ecuatoriano (2007-2017) Rafael Correa habla durante una entrevista con AFP en el barrio Coyoacán en la Ciudad de México el 13 de abril de 2021.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ordenó la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), organización política aliada del correísmo, tras un pedido de la fiscalía dentro de una investigación por presunto lavado de activos.

La decisión se produce el mismo día en que vencía el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones locales del 29 de noviembre.

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El juez electoral Juan Patricio Maldonado Benítez dispuso la suspensión temporal de la organización política y ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutar la medida en un plazo de tres días y notificar su cumplimiento al Tribunal.

La suspensión responde a una investigación por presunto lavado de activos

Según la resolución del TCE, la medida fue adoptada a solicitud de la fiscalía, que investiga un presunto delito de lavado de activos relacionado con el movimiento político.

La suspensión tendrá una vigencia de nueve meses, período durante el cual AMIGO quedará impedido de ejercer sus actividades políticas mientras avanza el proceso judicial.

La decisión fue rechazada por dirigentes de Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, quien también enfrenta restricciones políticas tras haber sido condenado por corrupción y permanecer fuera de Ecuador.

Revolución Ciudadana afirma que mantendrá sus candidaturas

La presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, aseguró que el movimiento correísta ya había previsto distintos escenarios y sostuvo que sus candidatos podrán competir mediante alianzas con otras organizaciones políticas.

"Tenemos registro de todas nuestras alianzas (...). Nuestras candidaturas serán inscritas para este proceso electoral. Nos hemos preparado para todos estos escenarios", declaró al portal Outsiders.

¿Qué procede?

El Consejo Nacional Electoral deberá ejecutar la suspensión de AMIGO en un plazo máximo de tres días, conforme a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral.

La decisión se produce en la recta final del proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en las que se elegirán prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales.

FUENTE: Con información de Europa Press