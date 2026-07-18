sábado 18  de  julio 2026
POLÍTICA

Tribunal Electoral de Ecuador suspende a movimiento aliado del correísmo antes de las elecciones

La suspensión provisional de nueve meses fue ordenada tras una solicitud de la Fiscalía dentro de una investigación por presunto lavado de activos

El expresidente ecuatoriano (2007-2017) Rafael Correa habla durante una entrevista con AFP en el barrio Coyoacán en la Ciudad de México el 13 de abril de 2021. &nbsp; &nbsp;

El expresidente ecuatoriano (2007-2017) Rafael Correa habla durante una entrevista con AFP en el barrio Coyoacán en la Ciudad de México el 13 de abril de 2021.

 

 

ALFREDO ESTRELLA / AFP
Una mujer indígena kichwa kayambi ecuatoriana vota, el 13 de abril de 2025.&nbsp;

Una mujer indígena kichwa kayambi ecuatoriana vota, el 13 de abril de 2025. 

Luis ACOSTA / AFP
Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ordenó la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), organización política aliada del correísmo, tras un pedido de la fiscalía dentro de una investigación por presunto lavado de activos.

La decisión se produce el mismo día en que vencía el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones locales del 29 de noviembre.

Lee además
El dictador cubano Raúl Castro.
JUSTICIA

Piden a la Fiscalía de EEUU abrir otra investigación contra Raúl Castro por el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba
Corte Nacional de Justicia de Ecuador (X Corte Nacional de Justicia de Ecuador)
CRIMEN ORGANIZADO

Ecuador pide a EEUU y Venezuela extraditar a investigados en muerte de candidato presidencial

El juez electoral Juan Patricio Maldonado Benítez dispuso la suspensión temporal de la organización política y ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutar la medida en un plazo de tres días y notificar su cumplimiento al Tribunal.

La suspensión responde a una investigación por presunto lavado de activos

Según la resolución del TCE, la medida fue adoptada a solicitud de la fiscalía, que investiga un presunto delito de lavado de activos relacionado con el movimiento político.

La suspensión tendrá una vigencia de nueve meses, período durante el cual AMIGO quedará impedido de ejercer sus actividades políticas mientras avanza el proceso judicial.

La decisión fue rechazada por dirigentes de Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, quien también enfrenta restricciones políticas tras haber sido condenado por corrupción y permanecer fuera de Ecuador.

Revolución Ciudadana afirma que mantendrá sus candidaturas

La presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, aseguró que el movimiento correísta ya había previsto distintos escenarios y sostuvo que sus candidatos podrán competir mediante alianzas con otras organizaciones políticas.

"Tenemos registro de todas nuestras alianzas (...). Nuestras candidaturas serán inscritas para este proceso electoral. Nos hemos preparado para todos estos escenarios", declaró al portal Outsiders.

¿Qué procede?

El Consejo Nacional Electoral deberá ejecutar la suspensión de AMIGO en un plazo máximo de tres días, conforme a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral.

La decisión se produce en la recta final del proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en las que se elegirán prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

España rechaza entregar a EEUU a cabecilla de banda de Ecuador vinculada a narcotráfico y asesinato

Inter Miami ficha una figura de Ecuador para reforzar la defensa

Ecuador incauta 2,2 toneladas de droga en altamar y detiene a seis personas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump anticipa que pasarán "muchas cosas" en Cuba próximamente

Mauro Menéndez en una fotografía que su madre, Aylín Mujica, colgó en Instagram en su honor.
DUELO

Aylín Mujica sobre muerte de su primogénito: "Hoy mi corazón está devastado"

Llega a Miami el líder opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
FLORIDA

Llega a Miami el líder opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers lucha por el balón con Chet Holmgren #7 y Alex Caruso #9 de Oklahoma City Thunder 
Baloncesto

LeBron James desata rumores con un guiño a los 76ers en plena agencia libre

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, en rueda de prensa sobre la relación con Venezuela, tras una reunión del IMFC (International Monetary and Financial Committee) el 17 de abril 2026.
APOYOS

Venezuela consigue del FMI $346 millones de recursos bloqueados para recuperación tras los sismos

Te puede interesar

Llega a Miami el líder opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
FLORIDA

Llega a Miami el líder opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump anticipa que pasarán "muchas cosas" en Cuba próximamente

Un trabajador pinta las tumbas de víctimas no identificadas del terremoto del 24 de junio en el cementerio La Esperanza de Carayaca, estado de La Guaira (al noreste de Caracas), el 5 de julio de 2026
EMERGENCIA

Identificación de víctimas exige voluntad y recursos del gobierno venezolano

Luis Manuel Otero Alcántara. 
PRIMICIA

Embajada de EEUU confirma la aprobación del parole para Luis Manuel Otero Alcántara

Julio Taquechel
ARTES VISUALES

Julio Taquechel, la conversión del color