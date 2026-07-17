viernes 17  de  julio 2026
JUSTICIA

España rechaza entregar a EEUU a cabecilla de banda de Ecuador vinculada a narcotráfico y asesinato

La Audiencia Nacional negó la extradición de Wilmer “Pipo” Chavarría, líder de Los Lobos, por “imprecisiones” que impiden “valorar" el caso

Fachada de la Audiencia Nacional, a 14 de junio de 2022, en Madrid (España).

Fachada de la Audiencia Nacional, a 14 de junio de 2022, en Madrid (España).

Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La Audiencia Nacional de España rechazó la entrega a EEUU de Wilmer “Pipo” Chavarría, señalado cabecilla de la banda criminal Los Lobos de Ecuador, por su vinculación con una red de narcotráfico encargada de distribuir toneladas de drogas a territorio estadounidense desde el país suramericano hasta 2022.

Chavarría también es investigado en Ecuador por el asesinato del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio, al finalizar un acto de campaña electoral en Quito, en 2023, caso por el cual un comisionado de la fiscalía lo interrogó en España.

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La reclamación de la justicia estadounidense, que apoyó la Fiscalía, sostiene que el jefe de Los Lobos, considerada la banda criminal más peligrosa, se encargaba de controlar puertos y distribuir grandes cantidades de cocaína desde Ecuador a otros países de Sudamérica y Centroamérica, para su posterior exportación a EEUU, desde fecha desconocida y al menos hasta 2022.

Refiere en concreto la supuesta participación en una operación de narcotráfico para la introducción de cinco kilos de cocaína en California.

Solicitud “imprecisa” de EEUU

Tras ser revisada la solicitud, la justicia española consideró que no procede la entrega de Chavarría a EEUU, porque los hechos contenidos en la reclamación "son imprecisos".

"No serían suficientes para sustentar un procesamiento o una orden de detención", dijo.

“Son imprecisos en cuanto a concretas importaciones de cocaína a los EEUU, momentos en que se produjeron o de la descripción de alguna circunstancia concurrente que permitiera identificar, al menos aproximadamente, que esas importaciones habrían tenido lugar en el espacio temporal acotado y que habrían llegado hasta EEUU”.

La sala observa que los hechos imputados a Chavarría en la declaración jurada del agente de la DEA en la que se sustenta la acusación por hechos referidos al año 2023 "estarían fuera del marco temporal acotado".

Esto "impide valorar la conducta cometida por el reclamado y el cumplimiento de los principios de doble incriminación y especialidad", según se informó.

El cabecilla de Los Lobos también tiene una petición de entrega pendiente a su país para cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios el 3 de julio de 2010 durante un tiroteo, tras el asalto a una sucursal bancaria en el que fueron sustraídos 38.000 dólares.

FUENTE: Con información de EFE

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