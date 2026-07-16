jueves 16  de  julio 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Ecuador pide a EEUU y Venezuela extraditar a investigados en muerte de candidato presidencial

Los vinculados al caso de asesinato, por autoría intelectual, son: exasambleísta Ronny Alega y empresario Xavier Jordán

Corte Nacional de Justicia de Ecuador (X Corte Nacional de Justicia de Ecuador)

Corte Nacional de Justicia de Ecuador (X Corte Nacional de Justicia de Ecuador)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GUAYAQUIL. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador pidió este jueves,16 de julio, a Venezuela y Estados Unidos que concedan las extradiciones del exasambleísta de la corriente política del expresidente Rafael Correa Ronny Alega y del empresario Xavier Jordán, respectivamente, investigados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El pedido fue informado por la Corte al juez de la causa y consta en el expediente del caso desde el pasado martes; el objetivo es que puedan ser juzgados por el escándalo “Metástasis”, un caso -diferente al de Villavicencio- que reveló la infiltración del crimen organizado en el aparato judicial, policial y carcelario del país.

Lee además
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, es recibida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio Presidencial de Carondelet en Quito el 31 de julio de 2025. 
ACUERDOS

Ecuador estrecha lazos con EEUU en materia de seguridad
Vista general del pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador. 
POLÍTICA

Ecuador agilizaría procesos de extradición en combate del crimen organizado

Jordán vive en Miami, y Aleaga, antiguo cabecilla de la banda Latin Kings, está en Venezuela: ambos están acusados por el delito de delincuencia organizada por presuntamente ser parte de una red de corrupción establecida por el narcotraficante y líder criminal Leandro “el Patrón” Norero, asesinado en prisión en 2022.

La trama saltó a la luz a finales de 2023 con un gran operativo en el que fueron detenidas alrededor de medio centenar de personas, entre ellas el exjuez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán.

La operación se realizó después de que el Ministerio Público descubriese actos de corrupción cometidos por jueces, policías y funcionarios de prisiones al analizar las comunicaciones telefónicas de Norero.

De acuerdo con la Policía, Norero se encargaba desde la cárcel de financiar y auspiciar a Los Lobos, a Los Tiguerones y a los Chone Killers, entre otros grupos criminales que buscaban desplazar la hegemonía de la criminalidad organizada de Los Choneros, el grupo más antiguo de Ecuador.

Además, según la Fiscalía, dirigía una organización criminal que operaba con el objetivo de asegurarle beneficios y privilegios dentro del centro penitenciario, así como para buscarle impunidad para él y su familia en otro proceso.

Por este caso, ya han sido condenadas una treintena de personas, entre ellas Terán y el general de la Policía Pablo Ramírez, exdirector del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la institución del Estado encargada del control y administración de las cárceles.

Sin embargo, el juicio quedó suspendido para Jordán, Aleaga y otros, por su condición de prófugos.

Investigación por autoría intelectual

Además del caso “Metástasis”, ambos están incluidos en la investigación por la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en la zona norte de Quito, cuando faltaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias.

En ese caso también han sido imputados el exministro correísta José Serrano, detenido en EEUU; el empresario Daniel Salcedo y tres cabecillas de Los Lobos, entre los que está su líder máximo, Wilmer Chavarría (Pipo), quien está recluido en una cárcel de España a la espera de una extradición.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Ecuador incauta 2,2 toneladas de droga en altamar y detiene a seis personas

Piden a la Fiscalía de EEUU abrir otra investigación contra Raúl Castro por el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba

Inter Miami ficha una figura de Ecuador para reforzar la defensa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca

La diputada Dinorah Figuera. (Facebook)
DIÁLOGO

Opositora Dinorah Figuera agradece a EEUU compromiso con recuperación democrática de Venezuela

Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila dos perturbaciones, una cerca de Florida. 
TEMPORADA CICLÓNICA

Vigilancia en el Golfo: sistema podría desarrollarse cerca de Florida

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto. 
TU DINERO

Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
POLÍTICA EXTERIOR

Marco Rubio acusa al régimen cubano de impulsar redes de extrema izquierda en el hemisferio

Te puede interesar

Donald Trump en su discurso del 16 de julio de 2026.  video
EEUU

Trump pone la mira en las elecciones legislativas durante discurso a la nación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alina Rosales Aguirreurreta, fue detenida el 25 de mayo de 2026.
INMIGRACIÓN

Hija de histórico general del régimen cubano seguirá en libertad mientras enfrenta proceso migratorio

El presidente de Estados Unidos Donald Trump.
EEUU-CUBA

Trump aviva las expectativas sobre Cuba al anticipar acontecimientos en los próximos dos meses

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
POLÍTICA EXTERIOR

Marco Rubio acusa al régimen cubano de impulsar redes de extrema izquierda en el hemisferio

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
ética

Suspenden a operador de teleprompter en la Casa Blanca