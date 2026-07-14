Inter Miami ficha una figura de Ecuador para reforzar la defensa

El Inter Miami continúa apostando por el talento joven y anunció este martes la incorporación del defensor ecuatoriano Fricio Caicedo, quien llega cedido desde el FC Moravia de Costa Rica hasta el final de la temporada Sprint 2027 de la Major League Soccer (MLS), con una opción de compra al término del préstamo.

Caicedo, de apenas 18 años, ocupará una plaza de la iniciativa Sub-22 una vez obtenga su visa P-1 y el Certificado de Transferencia Internacional (ITC). El zaguero, zurdo y de 1,93 metros de estatura, es considerado una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano.

"Mis objetivos son jugar, ganar minutos, convertirme en titular y conquistar muchos títulos. Vine a Miami porque mi sueño era jugar junto a Messi, que sin duda es el mejor jugador del mundo. Estoy aquí para hacer historia y demostrar lo que puedo hacer", afirmó el defensor tras oficializarse su llegada.

Por su parte, el director deportivo del club, Alberto Marrero, destacó las cualidades del nuevo refuerzo. "Fricio es un jugador joven con un enorme potencial y un futuro brillante. Creemos que este es el entorno ideal para que continúe su desarrollo. Sobresale por su físico, su fortaleza en el juego aéreo y su velocidad para disputar balones divididos", señaló.

Formado en las categorías inferiores de LDU Quito, Caicedo también pasó por el equipo sub-20 del conjunto ecuatoriano antes de continuar su carrera en el FC Moravia. Además, ya ha vestido la camiseta de la selección de Ecuador en categorías juveniles y recientemente fue convocado por Sebastián Beccacece para la preparación rumbo al Mundial de 2026.

El defensor incluso debutó con la selección absoluta al ingresar en el segundo tiempo de la victoria 2-1 sobre Arabia Saudita.

Con su incorporación, Inter Miami busca fortalecer una línea defensiva que ha mostrado altibajos durante la campaña, mientras suma una nueva promesa sudamericana a un plantel liderado por Lionel Messi. El club tendrá la posibilidad de adquirir de forma definitiva al ecuatoriano una vez finalice el préstamo.