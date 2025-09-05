viernes 5  de  septiembre 2025
BOLIVIA

Tribunal ordena la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez por el caso de las protestas de 2019

Pero Áñez permanecerá entre rejas en la prisión, ya que cumple una condena de diez años por el caso "Golpe II" tras autoproclamarse presidenta en 2019

Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.

Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ — Un juez boliviano ha ordenado poner en libertad este viernes a la expresidenta Jeanine Áñez, acusada por la Fiscalía por los delitos de supuesto genocidio y genocidio en grado de tentativa debido a su papel durante las protestas de 2019 que dejaron más de una treintena de muertos tras la salida del poder del expresidente Evo Morales que agitó las protestas.

"Por el presente mandamiento, ordena a quien se encuentre en condición de director del Recinto Penitenciario de Miraflores del Departamento de La Paz, a fin de que ponga en inmediata libertad", reza el fallo recogido por el diario 'El Deber' y emitido por el juez Javier Chuquimia del Tribunal de Sentencia Penal.

Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.
Opositor exige la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez tras el giro político en Bolivia
El exministro boliviano Arturo Murillo fue detenido en 2021 en Estados Unidos acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos en el marco de la compra de material antidisturbios durante el gobierno de Jeanine Áñez.
Detienen a exministro de Gobierno de Bolivia tras ser deportado de EEUU

No obstante, Áñez permanecerá entre rejas en la prisión de Miraflores, ubicada en La Paz, ya que cumple una condena de diez años de prisión por el caso 'Golpe II' tras autoproclamarse presidenta en 2019 después de que Morales acabara renunciando al poder tras el fraude electoral en los comicios de octubre que suscitaron las protestas.

Esto se produce después de que la Justicia boliviana anulase los dos procesos en contra de Áñez por su papel en las masacres de Sacaba y Senkata y ordenase llevar a cabo sendos juicios de responsabilidades debido a su condición de expresidenta.

La opositora era segunda vicepresidenta del Senado cuando asumió el cargo en 2019 ante la Asamblea Legislativa sin consenso y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra tras las protestas que estallaron por supuesto fraude en las elecciones que motivaron la renuncia de Morales.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

