Trinidad y Tobago autoriza a EEUU a utilizar sus aeropuertos en plena crisis entre Caracas y Washington

Un hombre habla por su teléfono en la Terminal Internacional del Aeropuerto Internacional de Piarco en Puerto España el 31 de octubre de 2025.

PUERTO ESPAÑA — Trinidad y Tobago autorizó a Estados Unidos a utilizar sus aeropuertos "en las próximas semanas" para "movimientos de carácter logístico", en plena crisis entre Caracas y Washington , anunció el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores del pequeño archipiélago situado a unos diez kilómetros de Venezuela.

Desde agosto, Washington ha desplegado en el Caribe una importante presencia militar, oficialmente para combatir el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.

EL CARIBE Jefe del Estado Mayor de EEUU viaja Trinidad y Tobago en medio de operaciones contra el Cartel de los Soles

Seguridad Primera ministra de Trinidad y Tobago afirma que EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela

Caracas considera que se trata de una operación destinada a "derrocar" al gobernante Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar el Cartel de los Soles.

La semana pasada, Estados Unidos incautó un petrolero que transportaba crudo venezolano, una medida inédita en la crisis.

"De conformidad con la cooperación bilateral establecida, el ministerio ha otorgado autorizaciones que permiten a aeronaves militares de Estados Unidos transitar por los aeropuertos de Trinidad y Tobago en las próximas semanas", según el texto.

"Estados Unidos ha señalado que estos movimientos son de naturaleza logística, facilitando el reabastecimiento y las rotaciones rutinarias de personal", precisó.

Problemas urgentes

Aliada del presidente Donald Trump, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, que llegó al poder en mayo, ha criticado al régimen venezolano.

"Hay muchos problemas urgentes. Está el problema del narcotráfico (...) y de la trata de personas. Está el problema de las elecciones que no son ni libres ni justas", dijo la primera ministra sobre su vecino.

Añadió que "está el problema de las pandillas peligrosas que siembran el caos en otros países", y el "problema de una crisis humanitaria donde millones huyen de regímenes opresivos".

Además, subrayó que Washington nunca solicitó utilizar el archipiélago anglófono para lanzar ataques contra Venezuela.

El archipiélago recibió a finales de octubre el buque de guerra estadounidense USS Gravely, y un contingente de marines estadounidenses realizó del 16 al 21 de noviembre ejercicios en el territorio trinitense, algunos de los cuales siguen presentes.

Ira del chavismo

Washington instaló también a finales de noviembre un radar en el nuevo aeropuerto, que aún no ha sido inaugurado, de Tobago, la segunda isla del país donde se concentran las playas y los complejos turísticos.

La cooperación militar entre el archipiélago y Estados Unidos ha suscitado la ira de Caracas, que anuló los acuerdos gasíferos entre ambos países.

Desde septiembre, Estados Unidos ha efectuado una veintena de ataques contra embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y en el Pacífico, con un saldo de 87 muertos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP