lunes 15  de  diciembre 2025
Cooperación

Trinidad y Tobago autoriza a EEUU a utilizar sus aeropuertos en plena crisis entre Caracas y Washington

Estados Unidos ha señalado que estos movimientos son de naturaleza logística, facilitando el reabastecimiento y las rotaciones rutinarias de personal

Un hombre habla por su teléfono en la Terminal Internacional del Aeropuerto Internacional de Piarco en Puerto España el 31 de octubre de 2025.

Un hombre habla por su teléfono en la Terminal Internacional del Aeropuerto Internacional de Piarco en Puerto España el 31 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PUERTO ESPAÑATrinidad y Tobago autorizó a Estados Unidos a utilizar sus aeropuertos "en las próximas semanas" para "movimientos de carácter logístico", en plena crisis entre Caracas y Washington, anunció el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores del pequeño archipiélago situado a unos diez kilómetros de Venezuela.

Desde agosto, Washington ha desplegado en el Caribe una importante presencia militar, oficialmente para combatir el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.

Lee además
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.
Seguridad

Primera ministra de Trinidad y Tobago afirma que EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela
Dan Caine, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos.
EL CARIBE

Jefe del Estado Mayor de EEUU viaja Trinidad y Tobago en medio de operaciones contra el Cartel de los Soles

Caracas considera que se trata de una operación destinada a "derrocar" al gobernante Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar el Cartel de los Soles.

La semana pasada, Estados Unidos incautó un petrolero que transportaba crudo venezolano, una medida inédita en la crisis.

"De conformidad con la cooperación bilateral establecida, el ministerio ha otorgado autorizaciones que permiten a aeronaves militares de Estados Unidos transitar por los aeropuertos de Trinidad y Tobago en las próximas semanas", según el texto.

"Estados Unidos ha señalado que estos movimientos son de naturaleza logística, facilitando el reabastecimiento y las rotaciones rutinarias de personal", precisó.

Problemas urgentes

Aliada del presidente Donald Trump, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, que llegó al poder en mayo, ha criticado al régimen venezolano.

"Hay muchos problemas urgentes. Está el problema del narcotráfico (...) y de la trata de personas. Está el problema de las elecciones que no son ni libres ni justas", dijo la primera ministra sobre su vecino.

Añadió que "está el problema de las pandillas peligrosas que siembran el caos en otros países", y el "problema de una crisis humanitaria donde millones huyen de regímenes opresivos".

Además, subrayó que Washington nunca solicitó utilizar el archipiélago anglófono para lanzar ataques contra Venezuela.

El archipiélago recibió a finales de octubre el buque de guerra estadounidense USS Gravely, y un contingente de marines estadounidenses realizó del 16 al 21 de noviembre ejercicios en el territorio trinitense, algunos de los cuales siguen presentes.

Ira del chavismo

Washington instaló también a finales de noviembre un radar en el nuevo aeropuerto, que aún no ha sido inaugurado, de Tobago, la segunda isla del país donde se concentran las playas y los complejos turísticos.

La cooperación militar entre el archipiélago y Estados Unidos ha suscitado la ira de Caracas, que anuló los acuerdos gasíferos entre ambos países.

Desde septiembre, Estados Unidos ha efectuado una veintena de ataques contra embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y en el Pacífico, con un saldo de 87 muertos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU instala un radar en Trinidad y Tobago para "mejorar la vigilancia" contra el narcotráfico

Desplome de una avioneta en el centro de México deja al menos seis muertos

Trump clasifica el fentanilo como "arma de destrucción masiva" y una amenaza a la seguridad nacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Te puede interesar

El logotipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ve en el Edificio Federal de Los Ángeles tras una conferencia de prensa para actualizar la investigación sobre el atentado con bomba ocurrido el 18 de mayo de 2025 en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el 4 de junio de 2025 en Los Ángeles. 
SEGURIDAD

FBI desarticula presunto complot terrorista con bombas en Los Ángeles para Nochevieja

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.
ATENCIÓN

Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela