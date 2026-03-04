Fracasa en el Senado plan demócrata para frenar acciones de EEUU en Irán

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.

WASHINGTON — El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles una resolución para limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra con Irán , gracias al respaldo mayoritario de los republicanos a la ofensiva lanzada junto a Israel.

La iniciativa fue rechazada con una votación de 53 a 47. El demócrata John Fetterman, que apoya la guerra, votó en contra, mientras que el republicano Rand Paul fue el único miembro de su partido en respaldar el plan demócrata que se opone a toda iniciativa de Trump.

Conflicto bélico Rutte: "Hay un amplio apoyo en Europa" a la misión de EEUU e Israel en Irán, ¿España sola en su rechazo?

La votación tuvo lugar en el quinto día de un conflicto en rápida expansión regional en el que ya murieron el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y al menos 48 figuras de alto rango en Teherán, así como seis soldados estadounidenses.

La resolución bipartidista, presentada por Paul y el demócrata Tim Kaine, exigía la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán a menos que el Congreso autorizara la campaña.

Los demócratas argumentaron que Trump pasó por encima del Congreso de manera inconstitucional cuando ordenó el ataque aéreo en Teherán y alegan que la administración ha cambiado varias veces sus justificaciones de la guerra.

"En esa sala no se presentó ninguna prueba (...) que sugiriera que Estados Unidos enfrentaba una amenaza inminente por parte de Irán", declaró Kaine tras una sesión informativa reservada el martes con funcionarios del gobierno, pese a que la amenaza de Irán la han reconocido los mismos demócratas en el Congreso.

Qué buscaban los demócratas con el apoyo de Paul

En el centro del debate sobre la legalidad de la ofensiva ordenada por Trump estaba la cuestión de la "amenaza inminente".

El presidente Barack Obama bombardeó ocho países sin autorización del Congreso y ni un sólo demócrata lo cuestionó, tampoco lo hicieron los republicanos.

Porque, si bien el Congreso es el único habilitado por la Constitución para declarar la guerra, una ley de 1973 permite al presidente del país iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia creada por un ataques o "peligro inminente" contra Estados Unidos.

En el video en el que anunció la operación el sábado, Trump mencionó precisamente la amenaza "inminente" que representaba Irán.

Funcionarios del gobierno dijeron a congresistas en deposiciones clasificadas esta semana que la operación podría durar semanas y podría requerir presupuesto adicional por parte del Congreso.

Políticos de ambos partidos afirman que el Pentágono pronto podría solicitar fondos de emergencia para reponer las reservas de armas y sostener la operación.

Los líderes de la mayoría republicana en el Congreso aseguraron que el texto estaba condenado al fracaso.

FUENTE: Con información de AFP