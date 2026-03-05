Firman acuerdo en Florida para cooperación hemisférica contra el narco, en respaldo a doctrinaTrump

Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Defensa para el hemisferio occidental, y representantes de países del hemisferio.

MIAMI.– Representantes de Estados Unidos y de países de América Latina y el Caribe firmaron este 5 de marzo en la sede del Comando Sur la Declaración de Seguridad Conjunta contra los carteles, un acuerdo para reforzar la cooperación hemisférica contra el narcotráfico , en el marco de una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald J. Trump que busca fortalecer la seguridad regional, el control fronterizo y la lucha contra el narcoterrorismo.

La firma del documento se produjo durante la Americas Counter Cartel Conference, un encuentro celebrado en el cuartel general del Comando Sur en Doral que reunió a líderes militares, funcionarios de seguridad y representantes diplomáticos de países del continente.

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, leyó la declaración tras su rúbrica, destacando que el documento afirma las relaciones entre los países del hemisferio, respeta la soberanía nacional y establece el compromiso de ampliar la cooperación bilateral y multilateral en materia de seguridad.

“Esta declaración afirma nuestras relaciones, reconoce la importancia estratégica del hemisferio y declara nuestra intención de expandir la cooperación para mejorar la seguridad regional, fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el narcoterrorismo y proteger infraestructuras críticas”, afirmó Hegseth.

El texto, redactado en inglés y español, firmado por todo el presente establece además mecanismos de colaboración entre gobiernos para enfrentar amenazas comunes que afectan la estabilidad del continente.

Nueva estrategia hemisférica contra el narcoterrorismo

Durante su discurso, Hegseth sostuvo que la administración Trump impulsa una nueva estrategia de defensa hemisférica basada en el combate directo a los carteles del narcotráfico, designadas por Washington como organizaciones terroristas.

Según explicó, esta clasificación permite ampliar las herramientas del gobierno estadounidense para enfrentar estas redes criminales y coordinar acciones con los países aliados del continente.

El secretario destacó la importancia de fortalecer la seguridad fronteriza en toda la región.

“El presidente Trump lo ha dicho claramente, no tienes país si no tienes fronteras”, afirmó.

En ese contexto, mencionó la aplicación de una estrategia denominada “deterrence-forward” o disuasión anticipada, orientada a neutralizar amenazas antes de que alcancen territorio estadounidense o el de sus aliados.

Fin de la negligencia previa frente al narcotráfico

En su intervención, Hegseth trazó un contraste entre la política actual y lo que describió como años de negligencia en Washington y complacencia en algunos países del hemisferio.

Según el secretario, durante años muchos líderes aceptaron convivir con el narcoterrorismo o confiaron únicamente en respuestas policiales.

“Muchos líderes aceptaron el statu quo de coexistir con el narcoterrorismo o tratar el problema solo como una cuestión policial. No lograron disuadir ni desmantelar las amenazas”, afirmó.

El funcionario sostuvo que esa situación tuvo graves consecuencias para la seguridad regional.

Aseguró que más de un millón de estadounidenses han muerto por el consumo de fentanilo, cocaína y otras drogas, una cifra que comparó con el número de bajas sufridas por el país en conflictos armados.

También vinculó la crisis de drogas con la migración irregular y acusó a la administración anterior de permitir la expansión de redes de tráfico humano

Según Hegseth, el contrabando de migrantes pasó de generar 500 millones de dólares en 2018 a convertirse en una industria de 13.000 millones de dólares en 2022.

Carteles, violencia regional y crimen organizado

El secretario de Guerra afirmó que organizaciones criminales en el continente se han fortalecido aprovechando el caos y la falta de liderazgo.

En ese contexto mencionó al Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que, según indicó, ha extendido sus operaciones a diferentes países.

Hegseth sostuvo que grupos narcoterroristas han logrado controlar territorios en distintos países de la región, donde ejercen violencia, corrupción y tráfico de drogas.

“Estos grupos controlan grandes zonas, matan a miles de personas y generan un nivel de caos que hace casi imposible la vida normal”, afirmó.

También destacó que, aunque el hemisferio alberga cerca de una octava parte de la población mundial, concentra aproximadamente un tercio del crimen violento del planeta.

Doctrina Monroe y la visión estratégica de Trump

El secretario de Guerra también defendió el regreso a la Doctrina Monroe, una política histórica de EEUU que busca evitar la influencia de potencias externas en el hemisferio.

Según explicó, la administración Trump ha reinterpretado ese principio estratégico para adaptarlo a los desafíos actuales, en lo que algunos funcionarios han denominado informalmente el “corolario Trump” o “Trumproe”.

“Los días en que EEUU descuidaba la seguridad de su propio hemisferio han terminado”, afirmó.

Durante su intervención, Hegseth también criticó lo que describió como corrientes ideológicas que, a su juicio, debilitan las fronteras y las identidades nacionales, entre ellas el globalismo y la migración masiva sin control.

Greater North America: el nuevo mapa estratégico

El secretario explicó además que la administración Trump ha definido un nuevo enfoque geopolítico para el continente que denomina “Greater North America”.

Según Hegseth, esta visión estratégica abarca el territorio comprendido desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá y busca fortalecer la cooperación entre países del hemisferio frente a amenazas comunes.

El funcionario advirtió que la presencia de adversarios extranjeros en infraestructuras críticas o rutas comerciales estratégicas del continente representaría un riesgo directo para la seguridad regional. Entre los ejemplos mencionó el Canal de Panamá, así como posibles incursiones militares o control de puertos en zonas clave del comercio internacional.

Cooperación militar regional contra los carteles

El comandante del Comando Sur de EEUU, general Francis Donovan, señaló que el narcotráfico representa actualmente la mayor amenaza de seguridad para el hemisferio.

“Narcotraficantes y carteles están envenenando a nuestros ciudadanos con drogas que matan a más personas que muchas guerras”, afirmó.

Donovan explicó que EEUU busca ampliar la cooperación con los países aliados mediante operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y ejercicios militares.

El general mencionó iniciativas como Operation Southern Spear, destinadas a reforzar la disuasión contra las redes criminales.

Es este contexto, Hegseth criticó que durante años el Comando Sur no recibió el apoyo suficiente de Washington, lo que en su opinión debilitó la capacidad de EEUU para enfrentar amenazas en el hemisferio. Aseguró que instruyó a su equipo a corregir esas fallas históricas y garantizar que SOUTHCOM tenga los recursos y el personal necesarios para cumplir su misión en la región.

“Los carteles son el ISIS del hemisferio”

Durante la conferencia también intervino Stephen Miller, asesor del presidente para seguridad nacional y política migratoria.

Miller afirmó que los carteles del narcotráfico deben ser tratados como organizaciones terroristas.

“Los carteles que operan en este hemisferio son el ISIS del hemisferio occidental”, afirmó.

El funcionario sostuvo que el combate contra estas organizaciones no puede limitarse al sistema judicial y requiere también el uso del poder militar.

Seguridad hemisférica como prioridad estratégica

Por su parte, Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Defensa para el hemisferio occidental, aseguró que la defensa del continente se ha convertido en una prioridad central para la política de seguridad de Estados Unidos.

Según Humire, la nueva estrategia reconoce que la seguridad de las Américas forma parte directa de la seguridad nacional estadounidense.

“Si no controlas tus fronteras, no tienes país”, afirmó.

El funcionario llamó a los países del continente a liderar operaciones ofensivas contra los carteles y fortalecer la cooperación regional.

Nuevo marco de cooperación regional

La conferencia reforzó el compromiso de ampliar la coordinación entre los países del hemisferio para combatir el narcotráfico, fortalecer las fronteras y enfrentar amenazas comunes.

Hegseth señaló que EEUU prefiere actuar junto a sus aliados, aunque advirtió que Washington está dispuesto a actuar por su cuenta si fuera necesario.

“Queremos trabajar con nuestros vecinos para derrotar el narcoterrorismo y proteger nuestro hemisferio”, afirmó.

La firma de la declaración en Doral constituye el inicio de un nuevo marco de cooperación regional destinado a reforzar la seguridad en el continente americano.

