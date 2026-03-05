jueves 5  de  marzo 2026
Los demócratas desesperados en el Congreso por salvar al régimen terrorista iraní

Los legisladores republicanos en Washington han sido forzados para otro nuevo show de la izquierda en la Cámara Baja, después del gran fracaso en el Senado con un proyecto de legislación similar

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer (iz.) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer (iz.) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

ANNA MONEYMAKER/ VIA AFP
Por Leonardo Morales

La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota este jueves otro burdo y circense intento para limitar la autoridad del presidente Donald Trump en la ofensiva de Washington contra el régimen terrorista de Irán.

Los legisladores han sido forzados por los demócratas para otro nuevo show en la Cámara Baja después del gran fracaso en el Senado con un proyecto de legislación similar que tampoco va ninguna parte, es sólo crear el ambiente.

Tienen previsto votar una resolución liderada por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna que obligaría a Trump a obtener la autorización del Congreso antes de continuar las operaciones militares contra Teherán. Algo que jamás le exigieron a Obama ni a Biden. Obama bombardeó ocho países y Biden propició la guerra en Ucrania y bombardeó también en Siria e Iraq. Ninguno de los dos pidió un permiso en el Congreso.

Molestar y hacer el show, la única misión de la izquierda

La política burda de la izquierda en EEUU se ha tornado completamente ordinaria y manipuladora de la opinión pública en complicidad con los grandes medios de prensa de la izquierda radical, más ahora a pocos meses de las elecciones legislativas de medio término y tras los grandes éxitos de Trumo en su primer año de gobierno. Trump puso en ridículo y descaracterizó a los demócratas -con una agenda insólita y falta de sentido común- en su discurso del Estado de la Unión.

Se prevé que la iniciativa (el show mediático) fracase totalmente, un día después de que el Senado rechazara un texto similar.

Aunque la Cámara Baja aprobara este texto, el presidente Trump tendría el derecho de vetarlo. En ese caso volvería al Congreso, donde necesitaría de una mayoría de dos tercios para ser aprobado.

Apoyo al régimen terrorista iraní, enemigo jurado de EEUU

La votación se produce menos de una semana después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una amplia campaña militar contra el régimen terrorista de Irán, que en solo tres semanas mató a 35.000 personas. Para los demócratas parece que esa cifra no significa nada, tampoco que sea uno de los enemigos jurados de EEUU y el mayor financista de grupos fundamentalistas, antiamericanos y antioccidentales.

Ahora la izquierda, ahogada en el radicalismo más feroz, busca a toda costa salvar al régimen asesino iraní, cuyo total de muertes desde 1979 asciende a unas 170.000, de acuerdo con cifras dadas por organismos internacionales, debido a la censura despiadada de una de las dictaduras más atroces en el mundo, además de ser el patrocinar número uno del terrorismo en todo el planeta.

