Trump afirma que aranceles tienen "fuerte efecto" sobre régimen de Maduro, "no estamos jugando"

“No querían estar allí ni un minuto porque no querían que esos aranceles se pusieran de moda, o no querían que los viéramos allí”, aseguró en su cuenta Truth Social.

A la medida se suma la decisión de Trump de anular las licencias y exenciones que permitían a petroleras operar en Venezuela, como una presión contra las “hostilidades” de Maduro hacia EEUU, y que aquel considera “una agresión contra el mundo”.

Advertencia de Trump

Durante su declaración, Trump abundó sobre su medida y explicó que la salida de barcos y de clientes de Pdvsa se debe a que “si desobedeces nuestras órdenes, no puedes hacer negocios en EEUU”

“Esa es la gallina de los huevos de oro”, aseguró.

Se refirió directamente a China, aliado de Maduro y principal importador de petróleo de Venezuela, después de India y España

“(China) echó el ancla y se fue. Estaban allí. Tenían dos barcos allí y se fueron. Se fueron vacíos. No quisieron arriesgarse. No, no estamos jugando”, advirtió.

La semana pasada, operadores y refinadores de China paralizaron sus operaciones para comprar petróleo a Venezuela ante el anuncio de la medida de Trump que provocó la reacción del gobierno de Xi Jinping y le instó a retirar las sanciones a Venezuela.

El 24 de marzo pasado, el presidente estadounidense anunció que a partir del 2 de abril todos los países que compren petróleo y gas a Venezuela tendrían un arancel del 25% de aranceles en todas las importaciones.

Argumentó la “hostilidad” de Maduro hacia EEUU y el “envío de criminales” hacia el país.

FUENTE: Con información de news.nation.now, La Patilla