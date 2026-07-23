Israel advierte a Irán de un "golpe devastador" si lanza un ataque contra su territorio

El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir

JERUSALÉN — El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este jueves que el país se prepara para "cualquier eventualidad" y advirtió de que Irán sufrirá "un golpe devastador" si lanza un ataque contra territorio israelí.

"Nos estamos preparando para cualquier eventualidad. Si Irán ataca a Israel, sufrirá un golpe devastador", declaró Katz durante una consulta de seguridad celebrada este jueves, según informó el Ministerio de Defensa israelí a través de un comunicado.

Elecciones legislativas Trump afirma que la proximidad de comicios de noviembre "no condiciona" su estrategia frente a Irán

Según esta nota, en la reunión participaron además el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir; el director general del Ministerio de Defensa, Amir Baram; el comandante de la Fuerza Aérea y responsables de Inteligencia y del Comando del Frente Interno, la unidad militar encargada de proteger a la población civil.

Tensión en la región

Las declaraciones del ministro se producen en un momento de máxima tensión en la región. Este mismo jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sopesa lanzar un "ataque masivo" contra Irán, de mayor envergadura que la operación de 40 días iniciada el pasado 28 de febrero junto a Israel, aunque precisó que todavía no ha tomado una decisión definitiva.

Trump afirmó que Washington está preparado para actuar y expresó su confianza en que Israel "se uniría en dos minutos" si así se lo solicitara, aunque sostuvo que Estados Unidos tiene capacidad para actuar de forma independiente.

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.

Ataques de los hutíes

Trump responsabilizó este jueves a Irán de los ataques de los rebeldes hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo, amenazando con atacar tanto a unos como a otros si la milicia yemení continúa disparando a los buques en el paso de Bab el Mandeb.

En un mensaje en redes sociales, el presidente estadounidense criticó que los hutíes lanzaran ataques contra Arabia Saudí, reavivando el conflicto que mantienen, apuntando directamente a Teherán como responsable de esta escalada.

"Si vuelven a hacerlo, Estados Unidos responsabilizará a Irán, ya que los hutíes actúan como representantes y/o grupos proxy de Irán", indicó.

El dirigente estadounidense recordó que Washington ya atacó "con gran contundencia" a los hutíes por interferir con el comercio y la navegación internacional en el mar Rojo a comienzos del año pasado. "Desde entonces, y durante nuestro conflicto con Irán, han actuado de manera muy responsable", destacó, lamentando que "desafortunadamente, ahora están comenzando de nuevo".

"Irán recibirá un severo castigo militar y, por supuesto, también los propios hutíes, con quienes estoy muy decepcionado, ya que hasta ahora se habían comportado de forma muy profesional e inteligente", aseveró, amenazando con represalias militares contra ambos.

Los milicianos yemeníes han reivindicado ataques contra varios barcos saudíes en la zona, cumpliendo así su amenaza de un bloqueo naval que venían anunciando durante los últimos días en respuesta a los ataques perpetrados por Estados Unidos contra Irán.

FUENTE: Con información de EDE y Europa Press