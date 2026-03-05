jueves 5  de  marzo 2026
Cancela contrato

Último contingente de médicos cubanos abandona Honduras en medio de presiones de Trump

El grupo de 45 médicos viajó desde el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula (norte) con equipajes repletos de compras hacia la isla golpeada por un bloqueo petrolero estadounidense

Médicos cubanos esperan para abordar un avión en el aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Honduras, el 5 de marzo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA — El último contingente de médicos cubanos que permanecía en Honduras partió este jueves al no ser renovado el convenio por el cual operaba en el país desde hace dos años.

La cooperación, que llegó a tener 170 integrantes entre doctores y técnicos, expiró en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Cuba, que obtiene la mayor parte de sus divisas del envío de brigadas médicas al extranjero.

El grupo de 45 médicos viajó desde el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula (norte) con equipajes repletos de compras hacia la isla golpeada por un bloqueo petrolero estadounidense, que agrava sus problemas de suministro de electricidad. El miércoles los cubanos sufrieron un nuevo apagón masivo.

"Ellos nunca van a perdonar que (...) Cuba sea capaz de decidir y de hacer ejercicio del derecho de todos los pueblos a la autodeterminación", dijo Armando Castillo, jefe de la brigada, antes de partir.

"Estamos dispuestos a defender nuestra soberanía y nuestra libertad al precio que sea necesario", añadió Castillo junto a colegas que viajaron con ropa y juguetes para sus familias que algunos adquirieron en tiendas de segunda mano.

Funcionarios estadounidenses han descrito la venta de servicios médicos como "trata de personas" y "trabajo forzoso", debido a que el régimen se queda con mas del 70% de los honorarios que la cúpula castrista recibe por cada médico. lo que el gobierno cubano rechaza.

"Decisión de política exterior"

La decisión del presidente conservador Nasry Asfura, aliado de Trump, de poner fin al convenio sigue los pasos de Guatemala y Antigua y Barbuda, que también eliminaron los acuerdos mediante los cuales médicos cubanos trabajaban especialmente en zonas alejadas. Guyana, de su lado, pretende remunerarlos directamente.

El gobierno de Asfura sostiene que es una "decisión de política exterior", sin dar más detalles, y que el plan es reemplazar a los médicos cubanos por personal local e incluso extranjero.

Según Castillo, la brigada realizó medio millón de consultas médicas y unas 23.000 cirugías como parte del contrato suscrito por la presidenta izquierdista Xiomara Castro, quien finalizó su mandato en enero pasado.

