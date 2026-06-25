Trump ordena ayuda a Venezuela tras terremotos que dejan al menos 160 muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su solidaridad con los venezolanos afectados por los dos terremotos que sacudieron el país caribeño y ofreció asistencia inmediata para atender la emergencia.

A través de un mensaje difundido por la Casa Blanca en la red social X, Trump afirmó que Washington está preparado para colaborar en las labores de ayuda humanitaria.

TRAGEDIA Más de 160 muertos y miles de desaparecidos es el saldo preliminar tras terremotos en Venezuela

“Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un número devastador de muertes. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar”, señaló el mandatario.

“The two major earthquakes that just hit the great people of Venezuela are both massive in scale and have left a devastating number of deaths. The U.S.A. stands ready, willing, and able to help!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/laeZ9nvTMf — The White House (@WhiteHouse) June 25, 2026

Agencias federales en alerta

Trump informó que ordenó a todas las agencias de su gobierno prepararse para una rápida movilización ante la tragedia.

“Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros reportes no son buenos”, agregó.

Balance preliminar

La gobernante chavista Delcy Rodríguez informó un balance preliminar de 164 fallecidos y cientos de heridos tras los dos terremotos, mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas. Las autoridades venezolanas advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas debido a la magnitud de los daños.

La oferta de ayuda de Estados Unidos se produce en medio de las históricas tensiones entre Washington y el régimen venezolano, pero en un contexto marcado por la emergencia humanitaria generada por el desastre natural.

FUENTE: Con información de Redes Sociales