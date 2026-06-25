Más de 160 muertos y miles de desaparecidos es el saldo preliminar tras terremotos en Venezuela

Imagen de un edificio de Bancaribe que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Personas permanecen en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

CARACAS - Al menos 164 personas murieron y casi un millón resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población. Otras 20 mil están desaparecidas según cifras extraoficiales.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país. Un equipo de la AFP en esa zona costera observó decenas de edificios colapsados o muy dañados. No había luz y la población pedía ayuda para rescatar a personas atrapadas entre los escombros. El equipo de la AFP vio al menos dos muertos.

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La interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

En Catia la Mar, a 40 minutos de Caracas, los vecinos escuchan desde hace horas a una niña atrapada con vida.

"Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar. Aquí hay una niña que está atrapada desde anoche, si vienen la podemos sacar, necesitamos una retroexcavadora", dijo desesperado a la AFP Dani Rizo, residente de 48 años del barrio Playa Grande.

Jean Alexander Capote, de 48 años, perdió a su suegra y busca a su hija desaparecida.

"Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo. Lo que sucedió es fuerte, queremos una ayuda pronto", cuenta a la AFP frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores.

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18H04 (22H04 GMT) con su epicentro a 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas, constató la AFP. Según la presidenta interina, también hubo 30 réplicas.

"No hay luz, no hay internet, tenemos muchas dificultades para comunicarnos", dijo a la AFP Leonardo Hernández, otro vecino de Catia La Mar, "Le pedimos a nuestras autoridades que por favor acepten la ayuda que están ofreciendo los organismos internacionales".

- "Rescatistas especializados" en camino -

El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre".

Delcy Rodríguez afirmó que había hablado con el coordinador de la ONU en el país y que ya había "rescatistas especializados" en camino hacia el país para apoyar en la búsqueda de supervivientes.

También dijo que su gobierno estaba "trasladando rescatistas que están en otros estados del país" para "concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas".

Los temblores también dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana y cerró.

El equipo de AFP en la zona vigila allí pasajeros varados y vecinos pernoctando en su estacionamiento. En medio de la oscuridad se veían columnas que cedieron.

La terminal aérea se encuentra cerrada "por graves daños en su infraestructura", dijo Rodríguez.

Caracas cuenta, sin embargo, con el aeropuerto militar de La Carlota, ubicado en plena zona metropolitana.

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026. FEDERICO PARRA / AFP

La ONU está "completamente movilizada" tras el doble terremoto que sacudió Venezuela, afirmó este jueves el jefe de operaciones humanitarias de la ONU, que considera que la situación exige un "esfuerzo colectivo masivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades".

En un comunicado, Tom Fletcher recordó "que casi ocho millones de personas en Venezuela necesitaban ayuda humanitaria" antes de las sacudidas devastadoras.

"Este desastre corre el riesgo de profundizar las vulnerabilidades existentes" por lo que "el apoyo internacional sostenido a las organizaciones humanitarias que responden en el terreno es esencial y urgente", agregó.

Pánico en Caracas

En la capital, las escenas fueron de destrucción y pánico, según un periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad, el municipio más afectado.

Muchos pasaron la noche durmiendo en la calle o en autos. El jueves por la mañana no había prácticamente ningún comercio abierto y se veía un gran movimiento de vehículos.

"Está temblando, está temblando ahorita", alertaron durante una de las réplicas de unas personas, alrededor de un edificio que ya estaba destruido. Algunos se movieron a una zona más segura mientras que otros se quedaron viendo cómo los equipos de rescate movían los escombros con una máquina.

En la madrugada se podía oír personas gritando los nombres de sus familiares.

El sismo se sintió con fuerza en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda y La Guaira, Portuguesa, La Guaira.

EEUU despliega ayuda

El mandatario estadounidense, Donald Trump, en buenas relaciones con Venezuela desde que ordenó en enero capturar del dictador Nicolás Maduro, prometió ayudar a sus "nuevos y grandes amigos".

Siguiendo sus órdenes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente que Washington "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

Estados Unidos ofrecerá una respuesta "importante, rápida y eficaz" para afrontar las consecuencias, prometió Rubio.

La mayor parte de los países de América Latina, así como España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea, también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causaron 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

Edificios colapsados en La Guaira

Extraoficialmente se está compartiendo una lista de edificios en La Guaira que han colapsado.

Residencias Mariola y Maribel

Residencias Gran Terraza

Residencias Breogan

Residencias Caribe

Edificio Rosanday

Residencias La Trinidad

Edificio Dist. Rosanday

Edificio Costa Brava

Residencia Llona

Miramar

Rocapark

Residencias La Mar Suites

Edificio Oasis Beach

Edificio Parque Caraballeda

Residencias Coral Beach

Edificio Albatros

Hotel Eduard’s

Residencia Los Corales

Rita Sol Palace

Edificio Punta Brisas

Residencias Ritasol Palace

Edificio La Gabarra

Pez Vela

Residencias Vistamar

Portales habilitados para la información

Se han habilitado varios portales para el reporte de personas desaparecias y para el resgitro de edificios colapsados. Aunque se ha asegurado que es una ayuda alternativa, las personas han comenzado a colgar las imágenes de aquellos que hasta la mañana de este jueves no han aparecido.

Compartimos los link para el registro o búsqueda de personas que estén en La Guaira.

Equipos de rescate sacan a una persona en camilla de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026. JUAN BARRETO / AFP

Dos terremotos de gran magnitud

Según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento sísmico estuvo compuesto por dos fuertes movimientos registrados en el estado Yaracuy. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 cerca de San Felipe, mientras que el segundo, considerado el sismo principal, llegó a magnitud 7,5 con epicentro en Yumare.

Los terremotos fueron percibidos en gran parte del territorio venezolano y en varios países del Caribe. Las autoridades mantienen las evaluaciones sobre daños materiales y el impacto total de una de las emergencias sísmicas más graves registradas en Venezuela en los últimos años.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press