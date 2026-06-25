jueves 25  de  junio 2026
DESASTRE

Plazas, avenidas y autos se convierten en dormitorios tras terremotos en Venezuela

La incertidumbre ante la evaluación de daños mantiene a la población en alerta y, de hecho, muchos de los que habían decidido volver a sus casas, pese a los daños en fachadas, volvieron a las calles ante algunas réplicas menores

Una mujer duerme junto a su perro en una plaza tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026

Una mujer duerme junto a su perro en una plaza tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Los venezolanos durmieron la madrugada de este jueves en colchones y colchonetas tendidas sobre el asfalto o refugiados dentro de sus vehículos en las calles, en medio del temor por las réplicas de los dos grandes terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles, que dejaron más de 160 personas fallecidas y otras cientos desaparecidas.

La incertidumbre ante la evaluación de daños mantiene a la población en alerta y, de hecho, muchos de los que habían decidido volver a sus casas, pese a los daños en fachadas, volvieron a las calles ante algunas réplicas menores.

Lee además
cancelan vuelos entre miami y caracas tras el cierre de maiquetia por terremotos
EMERGENCIA

Cancelan vuelos entre Miami y Caracas tras el cierre de Maiquetía por terremotos
Caracas Music Biz 2026
MÚSICA

Caracas Music Biz 2026 abre convocatoria a solistas y agrupaciones

En tanto, el personal de rescate continúa en labores de búsqueda de supervivientes en los edificios derrumbados en zonas del oeste de la capital venezolana, como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez, y del este como Los Palos Grandes, una de las comunidades más sísmicas de la ciudad, y donde se han observado cuantiosos daños estructurales.

Las maquinarias han comenzado a llegar a las zonas afectadas, después de varias horas de rescate con palas, carretillas y el propio cuerpo humano.

"Todo lo hicimos a pulmón", dijo Maikel Rincón a EFE, después de rescatar a un joven de 17 años en Maripérez.

"Un vecino pasó corriendo diciendo que se había caído el bloque y cuando vinimos esto estaba ya caído y los vecinos nos metimos y cuando empezamos a escuchar los gritos había personas abajo metidas, empezamos a sacar los escombros y fue cuando sacamos a Fabián, un muchachito que tiene como 17 años y (...) lamentablemente toda su familia murió ahí tapeada", indicó.

Rincón contó además que se llevaron a una persona herida en ambulancias.

Según el último balance oficial ofrecido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al menos 165 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados.

Rodríguez señaló que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

El Sistema de Alerta de Tsunamis canceló, horas después de emitida, la alerta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

EEUU: Acuerdo con General Electric es un nuevo avance del plan de tres fases

Trump ordena ayuda a Venezuela tras terremotos que dejan al menos 160 muertos

Abelardo De La Espriella gana oficialmente la presidencia de Colombia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TERREMOTO EN VENEZUELA

La Guaira, la zona caribeña de Venezuela que vuelve a ser golpeada por un desastre natural

Agentes de la policía municipal evacúan a una víctima herida de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.
URGENTE

Terremotos de gran escala sacuden el centro de Venezuela: reportan heridos y derrumbes

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, trata de llegar acuerdos en 2026. (AFP)
ECONOMÍA

Venezuela se dispone a reconocer deuda por $240,000 millones, según el Financial Times

El presidente Donald J. Trump en una foto en la escalerilla del Air Force One.
CASA BLANCA

Trump rechaza firmar ley de vivienda hasta que se apruebe proyecto de ley SAVE

Imagen de un edificio de Bancaribe que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.  
ALERTA

EEUU emite aviso de tsunami para parte del Caribe tras terremoto en Venezuela

Te puede interesar

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TERREMOTO EN VENEZUELA

La Guaira, la zona caribeña de Venezuela que vuelve a ser golpeada por un desastre natural
Personas permanecen en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.
NATURALEZA

¿Qué es el doblete sísmico? Un fenómeno poco habitual que vivió Venezuela

Cancelan vuelos entre Miami y Caracas tras el cierre de Maiquetía por terremotos
EMERGENCIA

Cancelan vuelos entre Miami y Caracas tras el cierre de Maiquetía por terremotos

Rescatistas buscan a tres personas reportadas como desaparecidas bajo los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Bogo el 1 de octubre de 2025, después de que un potente terremoto de magnitud 6,9 sacudiera el centro de Filipinas, matando a decenas de personas en la isla de Cebú, y se teme que la cifra aumente. 
CATÁSTROFE

EEUU y países de todo el mundo ofrecen ayuda a Venezuela tras los mortíferos terremotos

La Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.
SINIESTRO

María Corina Machado pide unidad y fortaleza tras terremoto de magnitud 7,5 en Venezuela