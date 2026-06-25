Cancelan vuelos entre Miami y Caracas tras el cierre de Maiquetía por terremotos

MIAMI. - American Airlines canceló los dos vuelos directos que tenía previstos para este jueves 25 entre el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y Caracas, después de que el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía —dañado por los dos terremotos que sacudieron el centro de Venezuela el miércoles— dejara sin operatividad la principal terminal aérea del país sudamericano.

El sistema de estatus de la aerolínea mostraba como cancelados (CANCELED) las frecuencias AA3759, prevista a las 8:55 a.m., y AA3599, a las 10:16 a.m., ambas operadas por Envoy Air bajo la marca American Eagle. Se trata de la primera interrupción del enlace directo que MIA había recuperado apenas dos meses atrás.

Conexión recién restablecida

American Airlines restableció el vuelo directo entre Miami y Caracas el 30 de abril, tras siete años de suspensión, con la operación del vuelo AA3599 a cargo de Envoy Air en un Embraer E175.

La compañía elevó la frecuencia a dos vuelos diarios a partir del 21 de mayo, lo que convirtió al MIA en la principal puerta de entrada de la diáspora venezolana hacia Estados Unidos.

José Freig, vicepresidente de operaciones de American Airlines, había calificado el reinicio de la ruta como un “día histórico” para la conectividad entre ambos países.

La reactivación se produjo después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocara la orden que desde 2019 bloqueaba esos vuelos comerciales.

Sistema de la aerolínea

La interrupción de la ruta quedó documentada en capturas del propio sistema de estatus de American Airlines, difundidas por el abogado aeronáutico venezolano Guillermo De Armas, en las que las dos frecuencias del jueves figuran con la marca CANCELED.

Hasta el cierre de esta edición, la aerolínea no había emitido un comunicado público que precisara la duración de la suspensión ni una fecha de reanudación del servicio.

La revista especializada Airways advirtió que el impacto sobre las operaciones dependerá de la evaluación de las pistas, la torre de control, los sistemas de navegación y las áreas de procesamiento de pasajeros de Maiquetía, cuyo estado las autoridades venezolanas aún no han detallado.

Los especialistas recomendaron a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos directamente con la aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto.

⚠️ Ya figuran como cancelados los vuelos de American Airlines entre Miami y Caracas previstos para hoy #25JUN. pic.twitter.com/3L4QkEJc7E — Guillermo De Armas ✈ (@guilledearmas) June 25, 2026

Cancelaciones en cadena hacia Caracas

La medida de American Airlines se sumó a una ola de cancelaciones entre las aerolíneas que habían retomado la ruta a Caracas, tras la clausura del espacio aéreo venezolano.

Copa Airlines anuló sus tres frecuencias entre Ciudad de Panamá y Caracas previstas para el jueves —los vuelos CM224, CM223 y CM330—, aunque mantuvo sus operaciones hacia Valencia, Barquisimeto y Barcelona.

“Hemos decidido mantener nuestros itinerarios desde y hacia el resto de los destinos en Venezuela sin cambios, aun cuando el espacio aéreo del país se encuentra actualmente clausurado”, precisó la compañía panameña en un comunicado.

La colombiana Wingo suspendió su vuelo Bogotá-Caracas, Avianca canceló los vuelos AV123 y AV143 en la ruta Caracas-Bogotá y una aeronave de Turkish Airlines con destino a Venezuela fue desviada hacia Panamá.

Emergencia nacional en Venezuela

Los dos movimientos telúricos, que las autoridades venezolanas cifraron en magnitudes de 7,2 y 7,5 —mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 7,1—, ocurrieron con pocos segundos de diferencia la tarde del miércoles y tuvieron su epicentro en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, a una profundidad superficial de unos 13 kilómetros.

La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, informó que se registraron al menos 20 réplicas y que los estados más afectados fueron Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

Reportes preliminares situaban el balance en decenas de fallecidos y más de 700 heridos, una cifra aún sujeta a revisión.

La reanudación de la ruta entre Miami y Caracas dependerá de una evaluación estructural completa de Maiquetía, sin que las autoridades hayan ofrecido por ahora una fecha de reapertura.