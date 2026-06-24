miércoles 24  de  junio 2026
ALERTA

EEUU emite aviso de tsunami para parte del Caribe tras terremoto en Venezuela

El terremoto de magnitud 7,5 se sintió en varias regiones de Venezuela y llevó a las autoridades estadounidenses a activar protocolos de vigilancia en el Caribe

Imagen de un edificio de Bancaribe que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026. &nbsp;

Imagen de un edificio de Bancaribe que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

 

JUAN BARRETO / AFP
Personas permanecen en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Personas permanecen en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

MANAURE QUINTERO / AFP
Se observa un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Se observa un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

MANAURE QUINTERO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON- El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles una alerta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto de magnitud 7,5 registrado frente a las costas de Venezuela.

La advertencia fue activada a las 6:40 p.m. hora local, luego de que organismos sismológicos confirmaran la magnitud del evento. Inicialmente, el movimiento telúrico había sido reportado como un sismo de magnitud 7,2, pero posteriormente fue reclasificado tras el análisis de los registros sísmicos.

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Un "doblete sísmico" frente a las costas venezolanas

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informó que los dos movimientos registrados conformaron un "doblete sísmico", fenómeno que ocurre cuando dos terremotos de gran magnitud se producen con pocos segundos de diferencia en una misma zona geográfica.

Según la actualización oficial, el sismo de magnitud 7,5 fue identificado como el evento principal. El epicentro se localizó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, cerca del municipio de Montalbán, en el estado Carabobo, mientras que la profundidad fue estimada en 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un terremoto superficial por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico fue percibido en varias regiones de Venezuela y generó reportes de evacuaciones preventivas y revisiones de infraestructura en distintas ciudades del país.

Se desconoce el total de daño estructural y hasta el momento no hay reporte de víctimas fatales.

Puerto Rico activa medidas preventivas

Tras la emisión de la alerta, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, pidió calma a la población y llamó a seguir las recomendaciones de las autoridades.

"Quiero darle tranquilidad a la gente", expresó la mandataria en un video difundido en redes sociales, donde explicó que el principal riesgo asociado al terremoto era la generación de fuertes corrientes marinas en las costas puertorriqueñas, especialmente en la zona sur de la isla.

González instó a residentes y visitantes a mantenerse alejados del mar mientras permaneciera vigente la alerta. "Todos aquellos bañistas que están en nuestras costas, salgan del agua", señaló.

Autoridades monitorean posible impacto en el Caribe

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan recomendó a la población mantenerse alejada de playas, puertos y marinas hasta nuevo aviso, mientras las autoridades continuaban evaluando la evolución del fenómeno.

El terremoto recordó el sismo de magnitud 7,3 registrado en Venezuela en agosto de 2018, con epicentro en el estado Sucre, que fue percibido en varios países de Sudamérica y el Caribe. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estadounidenses mantenían el monitoreo de las condiciones marítimas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

FUENTE: Con información de EFE

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