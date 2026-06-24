Terremotos de gran escala sacuden el centro de Venezuela: reportan heridos y derrumbes

Personas evacuan edificios este miércoles, en Caracas (Venezuela). Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

Imagen de un edificio de Bancaribe que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Personas permanecen en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Usuarios en redes sociales han compartido fotos y videos de los efectos del terremoto.

Usuarios en redes sociales han compartido fotos y videos de los efectos del terremoto.

Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

Equipos de rescate sacan a una persona en camilla de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

Agentes de la policía municipal evacúan a una víctima herida de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

Un terremoto de magnitud 7,1 estremeció este miércoles varias regiones de Venezuela, provocando alarma entre la población y reportes preliminares de personas heridas y daños estructurales.

Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

Según datos del United States Geological Survey, el movimiento telúrico se produjo a las 6:04 p.m. (hora local) y tuvo su epicentro a unos 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo, con una profundidad estimada de 13,2 kilómetros.

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El sismo fue percibido con fuerza en Caracas, Miranda, La Guaira y otras zonas del centro del país. En Guatire, estado Miranda, comenzaron a circular reportes preliminares sobre varias personas lesionadas, aunque hasta ahora no se ha precisado la magnitud de las heridas.

Usuarios en redes sociales han compartido fotos y videos de los efectos del terremoto. Redes sociales

En la capital venezolana, usuarios en redes sociales reportaron daños en algunas edificaciones, caída de objetos y evacuaciones preventivas en oficinas y residencias, mientras organismos de emergencia iniciaron inspecciones para evaluar posibles riesgos estructurales.

El evento también habría sido sentido fuera de Venezuela, con reportes desde algunas regiones de Colombia y territorios del Caribe neerlandés, entre ellos Curazao y Aruba, lo que refleja el alcance regional del fenómeno.

Hasta el momento, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) no ha emitido su informe definitivo sobre el sismo ni un balance oficial de daños o víctimas. Las autoridades mantienen el monitoreo y se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre las afectaciones.

Reportan evacuaciones y daños preliminares en Caracas

Medios venezolanos y usuarios en redes sociales informaron sobre evacuaciones preventivas en edificios residenciales, oficinas y centros comerciales de Caracas tras el movimiento telúrico. El portal venezolano El Diario reportó caída de objetos y la activación de protocolos de emergencia mientras las autoridades inician las primeras evaluaciones de daños.

Varias edificaciones presentaron grietas visibles luego del sismo. Videos difundidos en redes sociales mostraron afectaciones estructurales en algunos inmuebles de la capital, aunque hasta el cierre de esta edición las autoridades no habían emitido un balance oficial sobre daños materiales o víctimas.

Reportan el derrumbe de una edificación en Turmero, Aragua pic.twitter.com/QV5lvnRUMu — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) June 24, 2026

Monitoreo

El terremoto fue percibido en gran parte del territorio venezolano, incluyendo los estados Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Falcón y Distrito Capital, según reportes de ciudadanos recopilados por medios locales y plataformas de monitoreo sísmico. Usuarios también informaron que el movimiento fue sentido en zonas de Margarita, Mérida y otras regiones alejadas del epicentro.

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En el Estadio Universitario de Caracas. pic.twitter.com/MIYCAtVQDg — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 24, 2026

#Urgente Así se vivió el terremoto desde el aeropuerto de Maiquetía. pic.twitter.com/20Eh9rnXMA — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) June 24, 2026

Usuarios en redes sociales han compartido fotos y videos de los efectos del terremoto. Redes sociales

Mientras continúan las inspecciones de Protección Civil y otros organismos de emergencia, especialistas recordaron que la magnitud preliminar y la localización del epicentro pueden ser revisadas en las próximas horas por los organismos sismológicos. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no habían publicado un balance consolidado sobre personas lesionadas ni sobre el alcance total de los daños ocasionados por el sismo.

FUENTE: Con información de AFP/EL PAIS/Diario Venezuela