miércoles 24  de  junio 2026
EMERGENCIA

Confirman que en Venezuela ocurrieron dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5

"Este terremoto fue el segundo evento de un doblete. El sismo principal de magnitud 7,5 fue precedido 39 segundos antes por un sismo precursor de magnitud 7,2", indicó el USGS

Equipos de rescate evacúan en camilla a una persona de un edificio que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Equipos de rescate evacúan en camilla a una persona de un edificio que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

AFP
Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

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JUAN BARRETO / AFP
Personas permanecen en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

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MANAURE QUINTERO / AFP
Unos hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Unos hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

MANAURE QUINTERO / AFP
Se observa un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Se observa un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

MANAURE QUINTERO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS_ Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Pacífico con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

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El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

FUENTE: EFE

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