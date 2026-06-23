martes 23  de  junio 2026
INVESTIGACIÓN

Casa Blanca: Detenidos otros dos sospechosos de planear ataque durante la pelea de la UFC

Los sospechosos fueron arrestados esta semana, y ambos presuntamente planeaban causar daño en los terrenos de la Casa Blanca

El brasileño Diego Lopes y el norteamericano Steve García pelean en el combate inaugural de UFC Freedom 250 en la Casa Blanca, el 14 de junio de 2026.

El brasileño Diego Lopes y el norteamericano Steve García pelean en el combate inaugural de "UFC Freedom 250" en la Casa Blanca, el 14 de junio de 2026.

KENT NISHIMURA / AFP

WASHINGTON.-Las autoridades de Estados Unidos informaron de que otras dos personas han sido detenidas por su presunta implicación en un plan para atacar la Casa Blanca durante el evento del 14 de junio de la Ultimate Fighting Championship (UFC), una empresa estadounidense encargada de promover las artes marciales mixtas.

El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que uno de los acusados, de Washington, habría conspirado para utilizar drones explosivos, mientras que el segundo de ellos, de Misuri, es sospechoso de tener armamento en su poder y habría accedido a desarrollar piezas que luego serían utilizadas para fabricar estos vehículos aéreos no tripulados.

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Los sospechosos han sido identificados como William Lee Falkner y Jordan W. Rincker y fueron arrestados el 19 de junio y el 21 de junio, respectivamente, según estas informaciones, que apuntan a que se les imputan cargos de conspiración para cometer asesinato el distrito de Washington, la capital. Ambos han comparecido ya ante la Justicia.

"Las fuerzas del orden siguen haciendo lo que mejor saben hacer: actuar para desarticular y exigir responsabilidades a quienes presuntamente planeaban causar daño en los terrenos de la Casa Blanca el 14 de junio", aseguró el fiscal general interino, Todd Blanche. "Cada día, el FBI y sus socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, junto con las fiscalías federales de todo el país, protegen a las comunidades estadounidenses y la seguridad de nuestra nación", afirmó, según un comunicado.

"Estas detenciones son el resultado más reciente de la colaboración del FBI con nuestros valiosos socios para identificar y arrestar a quienes presuntamente querían atacar el evento UFC Freedom 250, una amenaza que el FBI y nuestros socios lograron evitar", ha destacado el director del FBI, Kash Patel.

Así, aclaró que en poco más de una semana, se ha llevado a cabo "una operación interestatal que no habría sido posible sin los fiscales del Departamento de Justicia, la División Antiterrorista del FBI, el Servicio Secreto y nuestros socios de las fuerzas del orden estatales y locales para detener una vez más un complot potencialmente mortal antes de que los presuntos delincuentes pudieran actuar".

"Esta determinación colectiva demuestra a cualquiera que amenace la vida de los ciudadanos estadounidenses que el FBI y nuestros socios los encontrarán dondequiera que se escondan y que se enfrentarán a la Justicia", ha zanjado.

El propio FBI anunció hace una semana la desarticulación del plan y la detención de otras cinco personas --Tycen Proper, de Ohio; Daniel Eskridge, de Missouri; Abraham Hermosillo Alvarez, de Nebraska, y Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, de California-- de un total de 23 presuntos implicados.

Fuentes cercanas al asunto revelaron entonces que el plan consistía en usar drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al evento, provocar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado. Una segunda fase contemplaba el asalto a la puerta de la Casa Blanca.

FUENTE: Con información de Europa Press

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