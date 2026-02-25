miércoles 25  de  febrero 2026
Trump propicia encuentro entre expreso político Enrique Márquez y su sobrina en el Capitolio

El excandidato presidencial de Centrados y expreso político se fundió en un abrazo con su sobrina y expresó estar comprometido con el trabajo y la unión

El excandidato presidencial venezolano y preso político recientemente liberado, Enrique Márquez, saluda mientras abraza a su sobrina Alejandra, al ser reconocido por el presidente estadounidense Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026.&nbsp;

El excandidato presidencial venezolano y preso político recientemente liberado, Enrique Márquez, saluda mientras abraza a su sobrina Alejandra, al ser reconocido por el presidente estadounidense Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026. 

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. El presidente de EEUU, Donald Trump, presentó personalmente durante su discurso sobre el Estado de la Unión, a Enrique Márquez, excandidato presidencial en las elecciones de julio de 2024 y expreso político del régimen de Venezuela.

El mandatario estadounidense destacó que el dirigente político es un ejemplo de la “represión” en el país latinoamericano.

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).
VENEZUELA

Rick Scott exige la liberación real de todos los presos políticos, "EEUU está observando", dijo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026. 
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Las ovaciones no se hicieron esperar una vez hecha la presentación del también expresidente del Consejo Nacional Electoral, que fue uno de los artífices de las denuncias del fraude electoral cometido el 28 de julio de 2004, cuando Nicolás Maduro se robó las elecciones presidenciales.

Trump y el encuentro

Trump destacó que Alejandra González se crió con su tío Enrique Márquez y que tenía el temor de no verlo de nuevo. “Desde que entramos en Venezuela hemos trabajado con nuevos líderes y han soltado cientos de presos políticos. Alejandra, no solamente se ha soltado a tu tío, lo trajimos aquí para celebrar contigo en persona”.

Acto seguido, el gobernante estadounidense en voz clara dijo: “Enrique. Qué bueno tenerte acá de nuevo”.

Márquez, liberado en enero tras el derrocamiento de Maduro, compartió un emotivo abrazo con su sobrina Alejandra y afirmó que su presencia en el Capitolio no es un reconocimiento personal, sino a la voluntad de cambio de toda una nación.

El dirigente publicó un mensaje en su red social X: “Hoy estuvimos en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión dirigido por el Presidente Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Agradezco al Presidente Trump por la invitación en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia”.

Dirigente comprometido con la unión

Aseguró que su pensamiento y corazón están con los millones de migrantes venezolanos que hoy ven con optimismo la posibilidad de volver a su patria.

La diáspora venezolana dada las nuevas condiciones políticas que se presentan en el país, tiene ahora una esperanza en el regreso y reunión con familiares.

“Estamos comprometidos con Venezuela, dispuestos al trabajo conjunto y tolerante, en un país donde todos sin excepción somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para todos”.

Márquez pasó detenido un año en El Helicoide. Su aprehensión ocurrió el 7 de enero de 2025 y esa mima anoche, Diosdado Cabello lo acusó de ser un mercenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ENRIQUEMARQUEZP/status/2026541541099974928?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de la redX Enrique Márquez, EFE

