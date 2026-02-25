Trump otorga condecoración civil a portero de la selección de hockey de EEUU

El portero de la selección masculina de hockey sobre hielo de Estados Unidos, Connor Hellebuyck, durante un evento en Washington, el 24 de febrero de 2026.

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que otorgaría la más alta condecoración civil del país al portero de la selección nacional de hockey sobre hielo, Connor Hellebuyck , durante su discurso del estado de la Unión ante el Congreso.

La Medalla Presidencial de la Libertad se ha concedido en el pasado a activistas políticos, pero también a atletas olímpicos.

El gesto de Trump hacia el equipo masculino se produjo mientras el conjunto femenino, que también ganó el oro en los recién concluidos Juegos Olímpicos de Invierno, rechazaba una invitación para asistir al discurso.

"Aquí con nosotros hay un grupo de ganadores", dijo Trump cuando el equipo de hockey entró al Congreso —los jugadores luciendo sus medallas de oro al cuello— entre cánticos de "USA, USA, USA".

"Grandes atletas han recibido eso", dijo Trump sobre el premio. "Pensé que él lo merecía".

Hellebuyck destacó en la victoria por la medalla de oro de los hombres, 2-1 sobre Canadá, con 41 disparos detenidos, incluida una parada detrás de su espalda que ocupó las portadas de los periódicos estadounidenses.

El equipo femenino dijo el martes que había rechazado una invitación al discurso del Estado de la Unión, aunque Trump afirmó en su intervención que "pronto vendrán a la Casa Blanca".

Un comunicado de USA Hockey, el organismo rector nacional de este deporte, enviado el martes a la AFP, señaló que las jugadoras "no podían participar" en el evento anual debido a compromisos previos.

La selección femenina de Estados Unidos ganó el oro por primera vez desde 2018, cuando venció el jueves a las canadienses, también por 2-1.

El equipo masculino estadounidense confirmó la hazaña el domingo con su propio oro en hockey sobre hielo, el primero en 46 años.

Según informaron medios estadounidenses, al menos cinco integrantes del equipo masculino no asistieron al discurso ante el Congreso, ya que los jugadores señalaron que regresaban con sus equipos de la NHL para entrenar.

México y Portugal mantienen deseo de jugar

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dijo este martes que mantiene, con su similar de Portugal, "el deseo mutuo" de jugar el partido premundialista del 28 de marzo en el estadio Azteca, luego de que surgieran dudas sobre su realización por la ola de violencia en México.

"Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios", aseguró la FMF en un comunicado.

Horas antes, la Federación Portuguesa de Fútbol había emitido un comunicado en el que puso en duda la asistencia de su selección para el partido, que significará la reapertura del estadio Azteca, por "la delicada situación que se vive actualmente en México".

FUENTE: AFP