miércoles 25  de  febrero 2026
DEPORTES

Trump otorga condecoración civil a portero de la selección de hockey de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que le entregará la Medalla Presidencial de la Libertad al guardameta Connor Hellebuyck

El portero de la selección masculina de hockey sobre hielo de Estados Unidos, Connor Hellebuyck, durante un evento en Washington, el 24 de febrero de 2026.

El portero de la selección masculina de hockey sobre hielo de Estados Unidos, Connor Hellebuyck, durante un evento en Washington, el 24 de febrero de 2026.

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que otorgaría la más alta condecoración civil del país al portero de la selección nacional de hockey sobre hielo, Connor Hellebuyck, durante su discurso del estado de la Unión ante el Congreso.

La Medalla Presidencial de la Libertad se ha concedido en el pasado a activistas políticos, pero también a atletas olímpicos.

Lee además
Anze Lanisek, de Eslovenia, luego de competir en una fase de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 10 de febrero de 2026.
DEPORTES

Pasión en los Juegos Olímpicos por coleccionar pins se perpetúa en Milán
Un atleta cruza la meta en una competición de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 13 de febrero de 2026.
DEPORTES

Conozca las mejores actuaciones de Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno

El gesto de Trump hacia el equipo masculino se produjo mientras el conjunto femenino, que también ganó el oro en los recién concluidos Juegos Olímpicos de Invierno, rechazaba una invitación para asistir al discurso.

"Aquí con nosotros hay un grupo de ganadores", dijo Trump cuando el equipo de hockey entró al Congreso —los jugadores luciendo sus medallas de oro al cuello— entre cánticos de "USA, USA, USA".

"Grandes atletas han recibido eso", dijo Trump sobre el premio. "Pensé que él lo merecía".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por USA Hockey (@usahockey)

Hellebuyck destacó en la victoria por la medalla de oro de los hombres, 2-1 sobre Canadá, con 41 disparos detenidos, incluida una parada detrás de su espalda que ocupó las portadas de los periódicos estadounidenses.

El equipo femenino dijo el martes que había rechazado una invitación al discurso del Estado de la Unión, aunque Trump afirmó en su intervención que "pronto vendrán a la Casa Blanca".

Un comunicado de USA Hockey, el organismo rector nacional de este deporte, enviado el martes a la AFP, señaló que las jugadoras "no podían participar" en el evento anual debido a compromisos previos.

La selección femenina de Estados Unidos ganó el oro por primera vez desde 2018, cuando venció el jueves a las canadienses, también por 2-1.

El equipo masculino estadounidense confirmó la hazaña el domingo con su propio oro en hockey sobre hielo, el primero en 46 años.

Según informaron medios estadounidenses, al menos cinco integrantes del equipo masculino no asistieron al discurso ante el Congreso, ya que los jugadores señalaron que regresaban con sus equipos de la NHL para entrenar.

México y Portugal mantienen deseo de jugar

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dijo este martes que mantiene, con su similar de Portugal, "el deseo mutuo" de jugar el partido premundialista del 28 de marzo en el estadio Azteca, luego de que surgieran dudas sobre su realización por la ola de violencia en México.

"Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios", aseguró la FMF en un comunicado.

Horas antes, la Federación Portuguesa de Fútbol había emitido un comunicado en el que puso en duda la asistencia de su selección para el partido, que significará la reapertura del estadio Azteca, por "la delicada situación que se vive actualmente en México".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Deportistas acaban con preservativos en los Juegos Olímpicos de Invierno

Estos son los deportistas más laureados en los Juegos Olímpicos de Invierno

Alcaldesa de Los Ángeles pide la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito

El presidente Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en Washington, EEUU, en 2018. video
EEUU

Curiosidades del Discurso del Estado de la Unión: El más breve, el más largo y el misterio del "ausente"

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Te puede interesar

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. 
TRANSICIÓN

EEUU evalúa condiciones de seguridad en aeropuertos de Venezuela para reanudar de vuelos directos

Aviones en el Aeropuerto Internacional de Miami.
¿ATAQUE?

Colombia investiga posible impacto de bala en avión de American Airlines (medios)

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito