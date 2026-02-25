Epstein tenía un lujoso apartamento en París decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas

FRANCIA .- El piso en París del criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein estaba decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas, objetos como un cráneo humano y también había imágenes del financiero junto a personalidades como Bill Clinton, Michael Jackson o incluso saludando al papa Juan Pablo II.

También se encontró un cráneo de morsa y un elefante disecado , entre otros extravagantes objetos.

Los detalles del contenido del inmueble fueron divulgados este miércoles por el canal televisivo francés BFM, que tuvo acceso a información que la policía francesa recabó durante una redada en septiembre de 2019 (tras la muerte de Epstein en prisión) en el lujoso apartamento que tenía en el número 22 de la avenida Foch de la capital francesa.

En cuanto a las fotos de mujeres, se encontraban dispuestas por la superficie del apartamento de 800 metros cuadrados en lugares como los baños.

De acuerdo a la información recopilada por BFM, en la casa parisina había unos 150 marcos con fotos, 98 de ellas de mujeres y 65 de ellas desnudas.

Varias de las instantáneas mostraban a Jeffrey Epstein rodeado de mujeres desnudas, en la playa, en su salón de masajes o de vacaciones.

En algunas fotos, las mujeres aparecen con el rostro descubierto, a veces en poses lascivas, y otras eran directamente primeros planos de partes íntimas.

En Francia, la Fiscalía decidió este mes abrir nuevas investigaciones sobre las ramificaciones locales del caso Epstein, tanto en relación a posibles crímenes sexuales ocurridos en el país como a posibles delitos financieros.

Se decidió nombrar a cinco magistrados para supervisar esas operaciones: tres para los delitos sexuales y dos para los aspectos económicos y financieros.

Las pesquisas se abrieron después de que, el 30 de enero pasado, en Estados Unidos se hicieran públicos millones de documentos del expediente, lo que reveló nuevos detalles sobre las conexiones de Epstein con figuras prominentes a nivel mundial.

En esos documentos París aparece con regularidad, ya que el empresario pasaba en la capital francesa varias semanas al año.

Las figuras francesas más afectadas por las revelaciones han sido el exministro socialista Jack Lang (que a consecuencia del escándalo tuvo que dimitir de su puesto al frente del Instituto del Mundo Árabe en París) y del diplomático Fabrice Aidan.

Tanto Lang como su hija Caroline están bajo una investigación preliminar por los cargos de "fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales" por su presunta relación financiera con Epstein a través de una sociedad en las Islas Vírgenes.

Por su parte, Aidan habría tenido relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

Otros franceses que figuran en los documentos son el agente de modelos Daniel Siad, mencionado en el caso como posible reclutador de victimas sexuales de Epstein.

Además, existe una denuncia ante la Fiscalía de París contra el director de orquesta Frédéric Chaslin, también mencionado en los papeles, por presuntos actos de acoso sexual cometidos en 2016.

Diplomáticos salpicados

Las autoridades británicas han puesto en libertad bajo fianza al exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson, horas después de ser detenido este lunes bajo "sospechas de mala conducta en un cargo público" debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres ha indicado en la madrugada de este martes que "un hombre de 72 años detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de que prosiga la investigación".

En un breve comunicado, el organismo ha asegurado que no puede proporcionar más información "para no perjudicar la integridad" del proceso por el que Mandelson, que ha tildado las acusaciones de "falsas", ha sido detenido en un domicilio de Camden y posteriormente interrogado en una comisaría londinense.

El nombramiento de Mandelson en diciembre de 2024 ha puesto entre las cuerdas al primer ministro británico, Keir Starmer, que ha tenido que salir al paso y pedir disculpas por confiar en la palabra del exembajador, defendiendo que desconocía la profundidad, la magnitud y el alcance de su relación con Epstein.

Mandelson, exministro para Irlanda del Norte y también extitular de la cartera de Finanzas durante el mandato de Tony Blair, fue destituido de su cargo diplomático en septiembre tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que le vinculaban con Epstein y decidió dejar el Partido Laborista a principios de febrero.

Renuncia tras escándalo

El presidente ejecutivo del consejo de administración de Hyatt, Thomas Pritzker, ha dimitido de su cargo después de que unos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaran sus contactos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Una buena administración también implica proteger a Hyatt, en particular en el contexto de mi relación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, de la cual me arrepiento profundamente. Ejercí un pésimo criterio al mantener el contacto con ellos, y no hay excusa para no distanciarme antes", ha declarado Pritzker en un comunicado, tal y como recoge la prensa estadounidense.

Asimismo, ha condenado las acciones y el daño causado por Epstein y Maxwell, al mismo tiempo que ha reconocido que siente "un profundo pesar por el dolor que infligieron a sus víctimas", ha declarado Pritzker en un comunicado, tal y como recoge la prensa estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE/Europa Press