Trump sostiene llamada telefónica con Petro sobre "drogas" y anuncia encuentro en la Casa Blanca

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó este miércoles que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro , luego de que el mandatario estadounidense amenazara con una eventual intervención militar en el país latinoamericano, en medio de las tensiones generadas tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro durante un ataque ocurrido en Venezuela.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, señaló Trump en su plataforma Truth Social, donde también agradeció la llamada y destacó el tono de la conversación.

El mandatario estadounidense afirmó además que espera reunirse próximamente con Petro en la Casa Blanca. Según indicó, en la organización de ese encuentro trabajan el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.

"Crisis diplomática"

La llamada trascendió poco antes de que Petro se dirigiera a la nación desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde advirtió que la “crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora, que estalló entre Estados Unidos y Colombia” obedeció a sectores políticos.

“Los mismos políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico, de haber hecho trizas la paz —como ellos dicen— y de haber condenado a Colombia a las mayores cifras de cultivos de hoja de coca. Y ahora suenan los misiles, caen drones, y tenemos ya 400 heridos en la Policía y el Ejército”, afirmó ante cientos de manifestantes.

Pero lo que Petro no mencionó es que es durante su administración que se registra uno de los mayores incrementos de la producción de cocaína, de acuerdo con un informe de la Organización de Naciones Unidas, y su gobierno está salpicado por corrupción y narcotráfico. Su hijo, Nicolás Petro Burgos, enfrenta juicios por corrupción y de recibir dinero de narcos para la campaña de su padre, y que parte lo habría "invertido" en asuntos personales.

FUENTE: Con información de Europa Press