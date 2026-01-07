Trump planea hacer oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia; Rubio confirma reunión con daneses

El buque de la marina danesa P572 Lauge Koch patrulla las aguas frente a la capital Nuuk, Groenlandia, el 8 de marzo de 2025.

WASHINGTON — La Casa Blanca anunció que la Administración de Donald Trump está discutiendo "activamente" una potencial compra de Groenlandia con Dinamarca, al tiempo que el secretario de Estado, Marco Rubio , confirmó una reunión con funcionarios daneses sobre el territorio autónomo, en el marco de las tensiones por las aspiraciones expansionistas bajo la justificación de la seguridad nacional en el Ártico.

Trump se ha negado de manera repetida a descartar el uso de la fuerza para apoderarse de la estratégica isla ártica, lo que ha provocado conmoción e indignación en Dinamarca y otros aliados europeos de larga data de Estados Unidos.

Tras una solicitud de Copenhague, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que pronto mantendría conversaciones con representantes daneses.

"Me reuniré con ellos la próxima semana", dijo Rubio a los periodistas.

El gobierno de Groenlandia también estará presente.

"Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Obviamente vamos a participar. Hemos pedido una reunión", dijo la ministra Vivian Motzfeldt a la TV pública, después de la confirmación del encuentro entre Rubio y funcionarios daneses.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump debate "activamente" con su equipo la compra de Groenlandia.

Seguridad Nacional

Leavitt reiteró que Trump creía que estaba en el interés de Estados Unidos adquirir la poco poblada Groenlandia, cuya superficie es aproximadamente la del mayor estado estadounidense, Alaska.

"El presidente y su equipo de seguridad nacional están debatiendo activamente este tema. (...) La adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos no es una idea nueva (...) Considera que lo mejor para Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región ártica", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Ni Leavitt ni Rubio descartaron el uso de la fuerza. Pero Leavitt dijo que "la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomática".

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, dijo que no ha oído hablar de un envío de tropas a Groenlandia.

"No creo que haya nadie hablando de usar la fuerza militar en Groenlandia. Se están buscando canales diplomáticos", afirmó.

Johnson, reconoció sin embargo que no fue informado anticipadamente del ataque del 3 de enero en Venezuela en el que fuerzas estadounidenses capturaron al ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro.

"Enfocados en las verdaderas amenazas"

El senador republicano Thom Tillis criticó las amenazas de Trump en una declaración conjunta con la demócrata Jeanne Shaheen, la principal figura de su partido en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

"Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir sus obligaciones de tratado y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca", dijeron en ese texto.

"Debemos mantenernos enfocados en las verdaderas amenazas que tenemos delante y trabajar con nuestros aliados, no en contra de ellos, para fortalecer nuestra seguridad compartida", agregaron.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha insistido repetidamente en que la isla no está en venta y que solo sus 57.000 habitantes deben decidir su futuro.

Dinamarca mantiene la soberanía sobre Groenlandia, que tiene estatus semiautónomo.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió el lunes que "si Estados Unidos eligiera atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se pararía", incluyendo "la OTAN y la seguridad que se puso en marcha desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

Dinamarca es miembro fundador de la OTAN y ha sido una aliada firme de Estados Unidos. Participó del controvertido envío de tropas para apoyar la invasión estadounidense de Irak en 2003.

Trump ha criticado a la OTAN, a la que ve no como un instrumento del poder de Estados Unidos, sino como países más pequeños que se aprovechan de la seguridad estadounidense debido a que la mayor parte del financiamiento recae sobre Estados Unidos, algo que Trump busca eliminar con el aumento del aporte que los miembros de la OTAN deben hacer al organismo.

"Siempre estaremos ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros", escribió Trump este miércoles en su red Truth Social.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press