miércoles 3  de  junio 2026
COOPERACIÓN

Delcy Rodríguez llega a la India para reforzar cooperación económica

El país asiático aumenta sus compras de crudo a Venezuela por la crisis en Medio Oriente. La cooperación entre ambas naciones cuenta con el aval de EEUU

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.&nbsp; &nbsp;

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.   

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA DELHI.- La presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Nueva Delhi el miércoles, 3 de junio, para profundizar la cooperación entre el exportador de crudo y el tercer mayor comprador de petróleo del mundo.

Su visita de cinco días se produce en un momento en que la India, el país más poblado del mundo, está aumentando sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

Lee además
CITGO, petrolera de Venezuela con sede en Houston, atraviesa una etapa muy crítica en los tribunales de EEUU.
PROCESO JUDICIAL

Proceso judicial de CITGO en su fase más crítica
El abogado venezolano Perkins Rocha habla durante una entrevista con AFP en Caracas el 1 de junio de 2026. 
ENTREVISTA

La caída de Maduro fue una "quimioterapia" necesaria hacia la democracia en Venezuela

Tras aterrizar en Nueva Delhi, Rodríguez afirmó que confiaba tener una agenda “muy fructífera”.

“Esperamos abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo de Venezuela”, declaró a la televisión venezolana. “Esperamos abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo de Venezuela”, declaró a la televisión venezolana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que Rodríguez se reuniría con el primer ministro, Narendra Modi, el jueves.

El portavoz del ministerio, Randhir Jaiswal, declaró en un que “la visita profundizará aún más los comunicados entre la India y Venezuela”.

Venezuela tiene alrededor de 17% de las reservas mundiales de crudo.

Delcy Rodríguez es presidenta interna desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al entonces presidente socialista Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional autorizó su viaje debido a que su estadía fuera de Venezuela se extenderá por cinco días.

La gira al país asiático de Rodríguez, en principio la anunció el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien viajó a la India en casi a finales de mayo.

En esa oportunidad señaló que: “También pensamos que hay oportunidades para el petróleo venezolano. De hecho, entiendo que la presidenta interina de Venezuela viajará a India la semana que viene, así que hay oportunidades de negocio”.

Trump y Rubio han reiterado varias veces que tienen la última palabra sobre decisiones estratégicas sobre el sector petrolero de ese país.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Rubio afirma que EEUU trabaja en "crear condiciones" para unas elecciones libres en Venezuela

Revelan nexos financieros entre operadores de Delcy Rodríguez y el testaferro de Zapatero

Delcy Rodríguez crea comisión para "reestructurar" el gobierno tras la caída de Nicolás Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lugar donde se levanta Okan Tower.
ACCIDENTE LABORAL

Trabajadora muere y otro obrero resulta herido tras derrumbe en obra del centro de Miami

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
ELECCIONES

California vota hoy en primarias con fuerte candidato republicano para gobernador

Vista aérea de casas unifamiliares en Miami, Florida.
Alivio fiscal

¿Tiene propiedad en Florida? Votantes decidirán en noviembre sobre histórica rebaja de impuesto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
FLORIDA

Aeropuerto Internacional de Miami anuncia récords históricos

Imagen referencial.
ADVERTENCIA

Alquileres en Florida subirían si pasa rebaja de impuestos de DeSantis, según Asociación de Condados

Te puede interesar

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
SERÁN ARRESTADOS

Florida refuerza ofensiva contra la trata humana ante el Mundial FIFA 2026

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial.
ADVERTENCIA

Alquileres en Florida subirían si pasa rebaja de impuestos de DeSantis, según Asociación de Condados

Imagen referencial. 
SUCESOS

Hallan muertas a cuatro personas, dos de ellas menores, en una vivienda de Doral

Mynor Herrera, presidente de ILUNI.
CRECIMIENTO

Universidad con sede en sur de Florida amplía acceso de hispanos a títulos en español

El presidente Donald J. Trump.
Guerra

Trump lanza advertencia a Irán: "¿Firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera?"