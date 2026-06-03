Delcy Rodríguez llega a la India para reforzar cooperación económica

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.

NUEVA DELHI .- La presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Nueva Delhi el miércoles, 3 de junio, para profundizar la cooperación entre el exportador de crudo y el tercer mayor comprador de petróleo del mundo.

Su visita de cinco días se produce en un momento en que la India, el país más poblado del mundo, está aumentando sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

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Tras aterrizar en Nueva Delhi, Rodríguez afirmó que confiaba tener una agenda “muy fructífera”.

“Esperamos abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo de Venezuela”, declaró a la televisión venezolana. “Esperamos abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo de Venezuela”, declaró a la televisión venezolana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que Rodríguez se reuniría con el primer ministro, Narendra Modi, el jueves.

El portavoz del ministerio, Randhir Jaiswal, declaró en un que “la visita profundizará aún más los comunicados entre la India y Venezuela”.

Venezuela tiene alrededor de 17% de las reservas mundiales de crudo.

Delcy Rodríguez es presidenta interna desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al entonces presidente socialista Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional autorizó su viaje debido a que su estadía fuera de Venezuela se extenderá por cinco días.

La gira al país asiático de Rodríguez, en principio la anunció el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien viajó a la India en casi a finales de mayo.

En esa oportunidad señaló que: “También pensamos que hay oportunidades para el petróleo venezolano. De hecho, entiendo que la presidenta interina de Venezuela viajará a India la semana que viene, así que hay oportunidades de negocio”.

Trump y Rubio han reiterado varias veces que tienen la última palabra sobre decisiones estratégicas sobre el sector petrolero de ese país.

FUENTE: Con información de AFP