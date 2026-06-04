jueves 4  de  junio 2026
COOPERACIÓN

India dice que visita de Delcy Rodríguez no deja acuerdos formales sobre energía con Venezuela

El Ministerio de Exteriores informó que solo existe la "señal política” de facilitar su participación en el sector petróleo, en el marco de cooperación económica

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro en Nueva Delhi el 4 de junio de 2026

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro en Nueva Delhi el 4 de junio de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA DELHI.- El gobierno de la India afirmó que el reciente encuentro en la capital con la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no dejó, de momento, acuerdos formales sobre energía, pero sí una señal política para facilitar la entrada de empresas indias en el sector de petróleo venezolano.

"No, naturalmente no, porque a este nivel usualmente no se trata de acuerdos", dijo el secretario encargado de América Latina del Ministerio indio de Exteriores, Rudrendra Tandon, en una conferencia de prensa, al ser preguntado si la reunión entre Rodríguez y el primer ministro Narendra Modi produjo algún entendimiento formal en energía.

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"La respuesta del primer ministro fue que esperamos construir esta relación energética y que esta relación cubrirá actividades tanto aguas arriba como aguas abajo", agregó Tandon.

El encuentro entre Rodríguez y Modi se produjo durante la visita de cinco días de la jefa venezolana a la India, durante la cual su comitiva tiene previsto visitar la refinería de Reliance Industries, el mayor complejo de refinación del mundo y posible destino clave para el crudo venezolano.

Se produce en el contexto en que el gobierno indio busca fuentes alternas de energía para su suministro, afectado por el conflicto bélico en Medio Oriente.

India y cooperación “amistosa”

El funcionario señaló que el objetivo de los dos gobiernos, en todo caso, es mantener la cooperación económica con un gobierno al que calificó de "amistoso", al evadir preguntas sobre el proceso de transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

"Todos sabemos que hubo una transición en Venezuela, pero estamos trabajando con un gobierno que es amistoso y que quiere asociarse con la India. Nosotros queremos corresponder a eso", declaró Tandon.

El secretario ministerial admitió que el encuentro estuvo signado por conversaciones "muy francas al respecto", pero aclaró que no creía conveniente entrar en los detalles de esas conversaciones.

Argumentó que "ambas naciones han mantenido tradicionalmente vínculos muy estrechos y han colaborado de forma habitual a nivel internacional", por lo que el actual acercamiento supone únicamente volver a la normalidad.

Entrada de petroleras a Venezuela

En extensas declaraciones, Tandon indicó que Rodríguez transmitió al gobierno indio que Venezuela mantiene su industria petrolera en un proceso de cambios y que está abierta a permitir la entrada de las empresas al negocio del crudo

"Nuestras empresas están dispuestas y tomaremos medidas para facilitarlo como gobierno, pero en última instancia será una decisión comercial que tendrán que tomar las empresas indias del sector energético", afirmó.

Precisó que en la actualidad están buscando “agresivamente” garantizar la seguridad energética de la India, y que “Venezuela es una oportunidad y forma parte de nuestro plan"

Agregó que Venezuela, en cuanto a compras puntuales, se coloca este mes como el tercer o cuarto mayor proveedor de crudo de la India.

FUENTE: Con información de EFE, AFP

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