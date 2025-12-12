viernes 12  de  diciembre 2025
Migración

EEUU cancela programa de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?

El gobierno afirma estar poniendo fin "al abuso de los permisos humanitarios" que permitieron a extranjeros eludir las investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes

Leonardo Morales / DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos anunció este viernes el fin de los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras que tenían permiso de residencial temporal, conocido como "parole".

"Esta administración está poniendo fin al abuso de los permisos humanitarios que permitieron a extranjeros eludir las debidas investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes en el proceso tradicional de los permisos de permanencia temporal (“parole”). El permiso de permanencia temporal nunca se concibió para usarse de esta manera, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está restableciendo la otorgación de estos permisos caso por caso, tal como era la intención del Congreso".

La cancelación de los programas de reunificación familiar es necesaria para retornar a las políticas de sentido común y el principio de “Estados Unidos Primero”, explicó el comunicado del DHS.

Caso por caso

Los permisos de permanencia temporal o parole "no fueron concebidos para usarse de esta manera, y el DHS pasa a restablecer el permiso a una evaluación caso por caso, tal como lo dispuso el Congreso", añadió el texto.

"El deseo de reunir a las familias no supera la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso y de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública", justificó el DHS.

Agregó que los procesos de reunificación familiar bajo parole (FRP) "presentaban brechas de seguridad" a causa de la "verificación insuficiente" que eran aprovechadas por "actores malintencionados y fraudulentos".

"El DHS está priorizando la seguridad, protección y bienestar financiero y económico de los estadounidenses", agregò.

El gobierno de Donald Trump revocó en marzo el estatuto de residente temporal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Esa suspensión, contestada ante la justicia, acabó ante la Corte Suprema, que ratificó que el gobierno podía tomar esa medida de manera provisional, mientras el fondo de la controversia era dirimido por instancias judiciales inferiores.

Este nuevo paso representa una cancelación directa al derecho de reunificación familiar de ciudadanos de esos siete países.

"Parole es por definición temporal"

Los programas FRP dedicados a Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras fueron implementados en 2023, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden.

Mientras los de Cuba y Haití databan respectivamente de 2007 y 2014, y fueron actualizados en agosto de 2023.

"Parole es por definición temporal, y por sí sola no constituye una base para obtener ningún estatus migratorio, ni equivale a una admisión en Estados Unidos", recalcó el DHS.

Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y ha puesto toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.

El DHS se congratuló esta semana de haber logrado la salida del país de más de 2,5 millones de inmigrantes ilegales, entre deportaciones (605.000) y cerca de 1,9 millones de salidas voluntarias.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y DHS

