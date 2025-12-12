Demócratas se unen a republicanos y bloquean 2do intento de destitución a Trump

El esfuerzo de odio personalizado de un "progresista" (socialista) para destituir al presidente Donald J. Trump fracasó el jueves por segunda vez, cuando casi dos docenas de demócratas se unieron a los republicanos de la Cámara de Representantes para rechazarlo.

El representante federal de Texas, Al Green, un acérrimo enemigo del Presidente, presentó el miércoles en la noche una moción para someter a votación dos artículos de destitución mediante una "resolución privilegiada", un mecanismo que permite a los legisladores forzar la tramitación de un proyecto de ley de dos días legislativos, según la nota en la cadena Fox News.

Los republicanos solicitaron una votación para posponer la medida el jueves, una medida que, en la práctica, acaba con la consideración del proyecto de ley cuando se solicita una resolución privilegiada.

Un grupo de 23 demócratas se unieron a los republicanos para dejar de lado el juicio político.

La votación final fue de 237 contra 140, con 47 votos "presentes".

El representante radical de izquierda, Al Green, registra ya dos dos grandes fracasos en su intento de odio personal para destituir al presidente Donald J. Trump desde su llegada a la Presidencia.

Pero las acciones de Green vienen desde el primer mandato de Trump, en ese momento introdujo tres mociones de destitución contra el presidente Trump.

La división entre los demócratas

Un número significativo de también demócratas votó "presente", incluidos los tres líderes principales: el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York; el látigo de la minoría, Katherine Clark, demócrata por Massachusetts, y el presidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar, demócrata por California.

"El juicio político es un mecanismo constitucional sagrado diseñado para hacer responsable a un ejecutivo por abuso de poder, infringir la ley y violar la confianza pública. Tradicionalmente, este proceso requiere una investigación exhaustiva, la recopilación y revisión de miles de documentos, un escrutinio minucioso de los hechos, el interrogatorio de docenas de testigos clave, audiencias en el Congreso, una organización pública sostenida y la movilización de las fuerzas de la democracia para alcanzar un amplio consenso nacional", afirmaron los tres en justificación de sus votos.

Entre los demócratas que votaron a favor de bloquear la medida estuvieron los representantes Tom , demócrata por Nueva York; Josh, demócrata por Nueva York; Jared Golden, demócrata por Maine; Jimmy Panetta, demócrata por California; Chrissy Houlahan, demócrata por Pensilvania; Maggie Goodlander, demócrata por Nuevo Hampshire; Sharice Davids, demócrata por Kansas; Don Davis, demócrata por Carolina del Norte; Shomari Figures, demócrata por Alabama; y otros.

Green ha presentado varias veces durante el último año artículos de acusación contra Trump y, en particular, fue expulsado del discurso conjunto del presidente ante el Congreso en marzo por interrumpir repetidamente su intervención mediante grios antiéticos.

El show mediático de un extremista

La última iniciativa de destitución incluye dos artículos que acusan abuso de poder, según el texto legislativo al que tuvo acceso Fox News.

El primer cargo acusa a Trump de pedir la «ejecución» de seis congresistas radicales demócratas y exmilitares y exfuncionarios de inteligencia. La petición del progresista o socialista, Green,fue en respuesta a que Trump acusara a esos demócratas de «comportamiento sedicioso», por llamar a los militares a desobedecer las órdenes del Presidente que es a su vez el Comandante en Jefe del Ejército.

Este tipo de acto, insólito en la historia política moderna del país, se puede castigar con la pena de muerte por considerarlo una traición o intento de rebelión o golpe militar de estado.

Los seis congresistas de extrema izquierda publicaron un video en el que instaban a los miembros del ejército a desobedecer de forma ilegal y anticonstitucional las órdenes del Gobierno federal.

El video provocó una tormenta en la derecha y entre decenas de millones de estadounidenses, que deribó en el comienzo de una investigación del FBI, quienes ratificaron sus comentarios.

La segunda acusación de Green contra Trump, que no habló ni una palabra cuando la firma del presidente Joe Biden se hacía por sistema ilegal de autopen, algo extremadamente grave y anticonstitucional, dice ahora que Trump ha "fomentado un clima político en el que los legisladores y jueces se enfrentan a amenazas de violencia política y agresiones físicas; y en este clima ha proferido amenazas y comentarios injuriosos contra jueces federales, poniendo en peligro su seguridad y bienestar, y socavando la independencia de nuestro poder judicial".

La doble moral de Green

El señor Green pasó por alto todas las vejaciones del Departamento de Justicia contra el entonces expresidente Trump y el activismo extremista y divisivo de sus colegas y de líderes de su Partido como Barack Obama en una exhortación directa e indirecta a la censura y ataques a los conservadores y sus políticas. También contra exasesores y aliados del líder republicano.

A Green se le olvidó el nivel de división y persecución política de los jueces activistas pagados por el agitador "progresista" George Soros en conexión directa con la agenda radical de los demócratas actuales y las acciones para impedir a toda costa que Trump llegara a la presidencia de la nación. Los hechos más lamentables y antidemocráticos en la historia del país, nunca antes visto.

Y así también vio muy normal los ataques y prohibiciones contra el derecho de los padres sobre sus hijos frente a métodos de sexualización de la educación y la mutilación en niños de sus órganos sin el consentimiento de sus padres.

Pero aunque la gran mayoría de los demócratas no han ocultado su desdén y sus desacuerdos con Trump, parece que pocos tienen ganas de participar en el show de la destitución, que no va a ninguna parte.

FUENTE: Con información de AFP y la cadena Fox News.