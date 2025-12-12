viernes 12  de  diciembre 2025
TRANSACCIÓN POLÉMICA

Autorizan venta del "activo más valioso de Miami", ¿es un buen negocio?

La Comisión de Miami da luz verde a la transferencia de tierras en Watson Island por 29 millones de dólares pese a tasaciones que multiplican esa cifra por diez

Watson Island

Watson Island

Google Earth
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó el jueves la venta de 3.2 acres de terreno público en Watson Island a las firmas BH3 Management y Merrimac Ventures por un monto de 29 millones de dólares, sumado a un aporte de 9 millones para infraestructura y vivienda.

La decisión, ratificada con cuatro votos a favor y uno en contra, pone fin a un largo capítulo de parálisis urbanística en la zona, pero abre una profunda interrogante financiera sobre la gestión del patrimonio municipal, pues el precio acordado dista de los avalúos independientes que tasan la propiedad entre 257 y 342 millones de dólares.

Lee además
Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración
Dariel Fernández, Rosa Payá, Francis Suárez y Miguel Ángel Gabela durante la ceremonia de entrega. 
RECONOCIMIENTO

Miami entrega Llave de la Ciudad a Rosa María Payá por su defensa de la libertad en Cuba

Discrepancia

El centro de la tormenta política reside en la valoración del suelo. La oficina del administrador de la Ciudad sostuvo que el precio de 29 millones refleja la realidad de un terreno "gravado" por un arrendamiento a largo plazo de 99 años, que poseen los compradores desde 2023.

Según la postura oficial, las restricciones legales del contrato previo con Flagstone Island Gardens disminuyen drásticamente el valor comercial del predio, por lo que la venta representa una “oportunidad” para capitalizar un activo "congelado" durante dos décadas.

No obstante, las cifras oficiales chocan con la realidad del mercado inmobiliario de lujo. Dos tasaciones encargadas por la propia Ciudad estimaron el valor de la propiedad plena (‘fee simple’) en cifras superiores a los 250 millones de dólares.

Al desglosar la transacción, los críticos cuestionan que, además del precio bajo de la tierra, el gobierno municipal debe transferir 4 millones al estado de Florida para levantar restricciones de uso, lo que deja un ingreso neto de 25 millones.

Sin embargo, si se resta el pago de 20 millones realizado anteriormente para resolver litigios con el antiguo arrendatario, el beneficio real para los contribuyentes por desprenderse de una de las joyas costeras de Miami apenas alcanzaría los 5 millones de dólares.

Posturas

El comisionado Ralph Rosado emitió el único voto en contra tras solicitar sin éxito una nueva tasación independiente a cargo de firmas como Cushman & Wakefield.

El legislador municipal expresó su desconfianza sobre la capacidad de la Ciudad para negociar "el mejor trato posible" y alertó sobre el riesgo de que los compradores revendan la propiedad para obtener una ganancia inmediata, un temor que intentó mitigar el comisionado Miguel Ángel Gabela al incluir cláusulas de participación en futuras ventas.

El comisionado Joe Carollo, quien fuera la voz más crítica del proyecto en noviembre al calificar el terreno como "el más valioso de la Ciudad", cambió su voto a favor en su sesión de despedida.

Carollo justificó su giro bajo el argumento de no frenar el desarrollo en una de las áreas de mayor valoración en el sur de la Florida.

Watson Harbour

Los urbanizadores Greg Freedman y Nitin Motwani defendieron la transacción y aseguraron que su inversión supera los 110 millones de dólares en derechos de arrendamiento y mejoras previas.

Su plan maestro, denominado ‘Watson Harbour’, contempla la construcción de dos torres de hasta 40 pisos con condominios de lujo, hoteles, oficinas y un paseo marítimo público frente a la Bahía de Biscayne.

Los empresarios prometieron iniciar los trámites de permisos en 2025 para comenzar las obras en 2026, con el objetivo de transformar un lote baldío en un motor económico.

Temas
Te puede interesar

Multitudinaria entrega de canastas navideñas ilumina el LoanDepot Park de Miami

Descartan riesgo de propagación del oropuche en Florida, mientras crecen brotes de dengue y chikunguña en Cuba

Hialeah aprueba bono navideño de $1,000 para empleados con bajos salarios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que atacó a Ariana Grande

Los narcosobrinos Efraín Campos Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y su tía Cilia Flores (centro), la esposa del dictador Nicolás Maduro.
Aumenta la presión

EEUU anuncia nuevas sanciones contra "narcosobrinos" de Maduro, un empresario y red de transporte petrolero

La laureada del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado (C-R), besa a su madre Corina Parisca Pérez mientras saluda a los simpatizantes reunidos fuera del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.
NUEVA YORK

La larga y "aterradora" travesía marítima que hizo María Corina Machado para salir de Venezuela

Watson Island
TRANSACCIÓN POLÉMICA

Autorizan venta del "activo más valioso de Miami", ¿es un buen negocio?

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer junto a su homólogo demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.
CONGRESO

Senado de EEUU rechaza dos proyectos rivales sobre el Obamacare

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. 
OFENSIVA

Trump no tiene interés en "una guerra prolongada" en Venezuela, según la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Watson Island
TRANSACCIÓN POLÉMICA

Autorizan venta del "activo más valioso de Miami", ¿es un buen negocio?

El presidente ejecutivo de la firma MyPilow, Mike Lindell, uno de los más firmes defensores del presidente Donald J. Trump. 
POSTULACIóN

Mike Lindell, defensor de Trump, anuncia su campaña para gobernador en Minnesota

Aedes aegypti, presente en Florida, transmisor del dengue, zika, fiebre amarilla y chikunguña
SALUD

Descartan riesgo de propagación del oropuche en Florida, mientras crecen brotes de dengue y chikunguña en Cuba

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.
LA BOLSA

Wall Street abre con resultados dispares por dudas sobre la IA