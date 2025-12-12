viernes 12  de  diciembre 2025
OFENSIVA

Trump no tiene interés en "una guerra prolongada" en Venezuela, según la Casa Blanca

El presidente de EEUU "desea paz", pero también quiere ver el final del tráfico de drogas ilegales hacia el país, afirmó la portavoz Karoline Leavitt

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.&nbsp;

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. 

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Mientras EEUU endurece la presión contra el régimen de Venezuela y aumenta la inquietud en la región del Caribe, el presidente Trump sostiene que “no está interesado en una guerra prolongada” en el país suramericano, pero sí en final del tráfico de drogas, según aseguró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

La posibilidad de un conflicto armado de EEUU con Venezuela fue descartado “definitivamente” por Leavitt.


EEUU

Trump lanza advertencia directa a Petro: "será el siguiente", después de Maduro

Odisea

Veterano que ayudó a Machado a salir de Venezuela descarta que Trump lo contratara

“Definitivamente, eso no está dentro de los planes del presidente. Él ha sido muy claro al respecto: quiere paz”, dijo, y agregó: “También quiere ver el final del tráfico de drogas ilegales a EEUU, que toman la vida de cientos de miles estadounidenses a lo largo del país”.

Leavitt hizo las afirmaciones en conferencia de prensa, en momentos de alta tensión ante fuertes cuestionamientos por las operaciones militares contra lanchas atribuidas al narcotráfico en el Caribe, consideradas desmedidas en el marco de la campaña Lanza del Sur, y el doble ataque a una misma embarcación.

Trump contra tráfico de drogas

Una vez más, Leavitt justificó el incremento de operaciones navales en el Caribe con el empeño del presidente estadounidense de frenar “el tráfico de drogas ilegales a EEUU” como parte de la política de seguridad interna y hemisférica.

Dijo que cada intervención en las rutas de lanchas del tráfico de droga interrumpe todo un plan de envíos que alimenta el mercado ilícito en EEUU y que la administración está “enfocada en hacer muchas cosas” en el hemisferio occidental.

En días pasados, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que 83 personas han muerto en estas operaciones marítimas desde septiembre.

Las presiones de EEUU se han intensificado contra Venezuela, luego de que la administración designó al venezolano Cartel de Soles como organización terrorista extranjera e identificó a Nicolás Maduro como su jefe máximo.

Este jueves, EEUU confiscó un buque petrolero bajo sanciones y “con crudo de contrabando” frente a las costas del país caribeño. Y mientras Maduro respondió a la incautación con aparente displicencia con la canción Don't worry, be happy, en un acto público en Caracas, el gobierno de Tump anunció sanciones a los “narcosobrinos” y empresarios de Maduro, en otra muestra de mayor presión.

FUENTE: Con información de agencias, El Nacional, Clarin.com, Redaccuón DLA

