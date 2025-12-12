viernes 12  de  diciembre 2025
Veterano que ayudó a Machado a salir de Venezuela descarta que Trump lo contratara

Alaba la "fuerza" de la opositora venezolana pero le recomienda "no volver" al país caribeño

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

AFP

El veterano de las fuerzas especiales de Estados Unidos que ayudó a la líder opositora venezolana María Corina Machado a salir de Venezuela descartó que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo contratara y aseguró que Washington "no ha invertido ni un solo centavo" en ello.

El exmilitar, identificado como Bryan Stern y presidente de la Fundación de Rescate Grey Bull, asegurado que la operación ha contado con la financiación de "algunos donantes", pero ha incidido en que "ninguno de ellos es un alto cargo estadounidense". "El Gobierno de Estados Unidos no ha contribuido, al menos que yo sepa", ha aseverado durante una entrevista a la cadena de televisión CBS.

No obstante, ha detallado que su propia organización ha colaborado "de forma no oficial" con el Ejército estadounidense a la hora de trazar los planes y "evitar ser detectados", si bien no ha dado detalles sobre el posible paso por Curazao de Machado antes de volar a Oslo, la capital Noruega.

Así, ha explicado que la opositora, que finalmente no llegó a tiempo de recoger el premio Nobel de la Paz, fue trasladada primero a un punto de encuentro en alta mar, donde Stern la recibió antes de poner rumbo a un lugar que no ha querido revelar.

"No me reuní con ella en Curazao, sino en otro sitio verdaderamente lejos de allí. Extremadamente lejos", ha apuntado, al tiempo que ha aclarado que "el momento en que se subió al barco fue el más peligroso de toda la operación". "Es la única premio Nobel de la Paz que ha sido objeto de algo así", dijo.

Además, explicó que decenas de personas participaron directamente en el proceso de planificación, que requirió información de Inteligencia, servicios de traducción y logística. Stern y su empresa estuvieron a cargo de la operación terrestre y marítima, así como de su extracción, cuestiones que fueron "planificadas durante cuatro días", según ha matizado.

En total, ha sostenido, fueron casi 16 horas de "rescate" hasta que "fue puesta rumbo a Noruega de forma segura para recoger el premio Nobel y reunirse con su familia". "Gran parte de ese periodo lo pasó en el mar, donde no disfrutó del trayecto debido a las malas condiciones meteorológicas", ha continuado.

"Fue peligroso, daba miedo. Las condiciones del mar no eran las más deseables, con grandes olas que hacían que fuera difícil para el sistema de radares", ha relatado el veterano, que considera que esta operación ha supuesto el "mayor desafío" que ha tenido nunca su fundación.

"No es una simple portavoz que no quiere estar más en Venezuela. Esto era como trasladar a una estrella del rock. Es la primera nobel de la Paz que es rescatada, la primera cuya cara está en pancartas y carteles. Nunca habíamos rescatado a nadie con su estatus", ha añadido.

Volver a Venezuela

Sobre la posibilidad de que Machado vuelva a Venezuela, como ha planteado la propia opositora, Stern le ha aconsejado que no lo haga. "Creo que está loca al pensar esto, pero ella es muy fuerte, no la llaman la dama de hierro por nada", apuntó.

"Se lo he dicho: no vuelvas", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que su equipo "nunca ha tratado de introducir a nadie en un país". "Solo hemos hecho extracciones, nunca al revés. Es ella quien tiene que decidir si volver, pero creo que no debería hacerlo. Pero quiere, y es toda una inspiración", ha zanjado.

Machado aseguró el jueves que tiene la intención de volver a Venezuela después de haber sido galardonada en Oslo, ciudad a la que ha llegado tras cerca de un año en paradero desconocido a raíz de las elecciones presidenciales celebradas en 2024 en Venezuela, en las que su candidatura fue rechazada en favor de la del opositor Edmundo González.

