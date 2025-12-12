Nuevo comisionado del Distrito 3: "Debe cesar el circo político" en el ayuntamiento de Miami

MIAMI. — Rolando Escalona, comisionado electo por el Distrito 3 de Miami, presentó la hoja de ruta que marcará su gestión legislativa, con un enfoque en la solución de la crisis habitacional y la modernización administrativa, entre otras prioridades.

A la espera de su juramentación oficial el miércoles 17, el nuevo legislador municipal aseguró que su mandato buscará transformar el sistema de permisos mediante tecnología avanzada y, según dijo, erradicar los conflictos internos del ayuntamiento para centrarse en resultados concretos para los residentes.

Escalona advirtió que la falta de vivienda asequible representa un desafío que requiere acción local inmediata. Su estrategia contempla la utilización de terrenos propiedad de la Ciudad para desarrollar proyectos residenciales destinados a personas mayores y familias de bajos recursos.

Asimismo, el joven empresario elegido tras enfrentar a Frank Carrollo en segunda vuelta el martes 9, marcó distancia de las disputas que han caracterizado a la Comisión y afirmó que el "circo" político debe cesar para dar paso a un ambiente de respeto profesional y colaboración entre colegas.

En materia de seguridad ciudadana, Escalona señaló haber iniciado diálogos con la jefatura de policía para incrementar el patrullaje en los vecindarios, a pesar de que aún no ha tomado posesión oficial de la curul.

Respecto a la colaboración con agencias federales en el ámbito migratorio, Escalona mantuvo una postura que aboga por una policía concentrada en resolver los problemas de la comunidad, sin convertir a los oficiales municipales en agentes de inmigración.

Calle Ocho Miami.jpg Calle Ocho de Miami. JESÚS HERNÁNDEZ / DLA

El estado de limpieza de la Pequeña Habana figura como una prioridad en el diagnóstico realizado por Escalona. El nuevo legislador calificó la acumulación de basura y enseres en las calles como un “atentado” contra la dignidad de los vecinos.

Para combatir este problema, anticipó una reforma en el manejo de residuos sólidos que comenzará con una campaña de educación cívica sobre horarios y disposición de desechos, seguida de una aplicación rigurosa de multas para los infractores reincidentes.

En el ámbito administrativo, Escalona propuso una modernización del sistema de licencias y permisos. En ese contexto, criticó la lentitud actual que obliga a los pequeños empresarios a esperar años para abrir un negocio y planteó la integración de inteligencia artificial en el código municipal.

Según sus palabras, el objetivo apunta a reducir los tiempos de espera de meses a segundos mediante la automatización, lo que facilitaría la inversión y eliminaría las trabas burocráticas que hoy frenan el desarrollo económico del distrito.

Espere la entrevista completa concedida a Diario Las Américas en nuestra próxima edición impresa y en www.diariolasamericas.com