lunes 10  de  agosto 2026
HISTORIA

Un poema de José Martí revive en un valioso archivo poético con la voz de Jaime Almirall-Suárez

El video rescata la magia de la declamación tradicional para acercar la obra del prócer cubano a las nuevas audiencias digitales

Estatua de José Martí, prócer cubano.&nbsp;

Estatua de José Martí, prócer cubano. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Jaime Almirall-Suárez, leyenda de la radio cubana, vio la luz un registro sonoro inédito con su voz recitando el poema Mi caballero de José Martí. La iniciativa partió del periodista Yoe Suárez, quien difundió la grabación como un homenaje póstumo a la generosidad y sensibilidad del destacado comunicador.

De acuerdo con lo compartido por Yoe Suárez a través de su canal de YouTube, la pieza sonora fue concebida en el pequeño estudio privado de Almirall-Suárez el 1 de enero de 2022. En aquel momento, la familia del periodista enfrentaba un fuerte asedio por sus labores de investigación en la isla, contexto ante el cual el legendario locutor envió este obsequio lírico como una muestra de solidaridad a la distancia, a pesar de no haberse conocido personalmente.

Lee además
Apagón en Cuba.
CRISIS ENERGÉTICA

Cuba recurre a la IA para gestionar los apagones en medio del colapso eléctrico
Comprar comida básica es un lujo en la isla. Hombre busca el dinero frente a una tienda de alimentos.
CRISIS ECONÓMICA

Santiago de Cuba, Guantánamo y La Habana, las ciudades con más inflación en la isla

La belleza de esta composición y la interpretación de Jaime Almirall-Suárez reviven pasajes llenos de sentimiento y ternura. A través de una declamación pausada y con alma, los versos describen con dulzura el juego matutino y el despertar de un padre entre las risas de su pequeño hijo, reflejando ese amor paternal que inmortalizó a Martí en las letras hispanoamericanas. Este tesoro rescatado permite desempolvar registros sonoros de alto valor cultural para la memoria histórica.

La narración nos traslada de inmediato a la intimidad del hogar, donde los juegos entre padre e hijo se transforman en una poesía pura y llena de vida. Cada palabra pronunciada en la grabación evoca esa complicidad única que convierte los gestos cotidianos en momentos eternos.

Temas
Te puede interesar

Incapaz de generar electricidad, el régimen impulsa que cada cubano produzca la suya

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Banco de Desarrollo del Caribe aprueba 1 millón de dólares para la reconstrucción de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.  
ALERTA

Al menos 80 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sintió en el Caribe

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro

EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Calor en Miami
TOME NOTA

¿Por qué se siente tanto calor en el sur de Florida? Hay una sola explicación

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
REGRESO A CLASES

Broward y Palm Beach inician el curso escolar; Miami-Dade espera hasta el jueves

Te puede interesar

EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Departamento de Justicia demanda a tres estados por ayudas a inmigrantes indocumentados

Los trenes de Brightline circulan a una velocidad de hasta 79 millas por hora entre Miami , West Palm Beach y Orlando.
ALTA VELOCIDAD HASTA EL ESTADIO

Florida: Brightline reactiva transporte gratis a Hard Rock Stadium, cómo usarlo

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino y miembro del equipo Miami United FC.
INMIGRACIÓN

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.  
ALERTA

Al menos 80 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sintió en el Caribe