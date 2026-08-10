Un poema de José Martí revive en un valioso archivo poético con la voz de Jaime Almirall-Suárez

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Jaime Almirall-Suárez , leyenda de la radio cubana, vio la luz un registro sonoro inédito con su voz recitando el poema Mi caballero de José Martí. La iniciativa partió del periodista Yoe Suárez, quien difundió la grabación como un homenaje póstumo a la generosidad y sensibilidad del destacado comunicador.

De acuerdo con lo compartido por Yoe Suárez a través de su canal de YouTube, la pieza sonora fue concebida en el pequeño estudio privado de Almirall-Suárez el 1 de enero de 2022. En aquel momento, la familia del periodista enfrentaba un fuerte asedio por sus labores de investigación en la isla, contexto ante el cual el legendario locutor envió este obsequio lírico como una muestra de solidaridad a la distancia, a pesar de no haberse conocido personalmente.

La belleza de esta composición y la interpretación de Jaime Almirall-Suárez reviven pasajes llenos de sentimiento y ternura. A través de una declamación pausada y con alma, los versos describen con dulzura el juego matutino y el despertar de un padre entre las risas de su pequeño hijo, reflejando ese amor paternal que inmortalizó a Martí en las letras hispanoamericanas. Este tesoro rescatado permite desempolvar registros sonoros de alto valor cultural para la memoria histórica.

La narración nos traslada de inmediato a la intimidad del hogar, donde los juegos entre padre e hijo se transforman en una poesía pura y llena de vida. Cada palabra pronunciada en la grabación evoca esa complicidad única que convierte los gestos cotidianos en momentos eternos.