lunes 10  de  agosto 2026
EEUU

Departamento de Justicia demanda a tres estados por ayudas a inmigrantes indocumentados

La Justicia estadounidense argumenta en tres querellas que estas leyes "discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos" de Estados Unidos, a quienes "no se les conceden las mismas tarifas reducidas de matrícula ni becas"

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.

AFP
Migrantes permanecen en las calles de la ciudad de Nueva York ante la falta de albergues.&nbsp;

Migrantes permanecen en las calles de la ciudad de Nueva York ante la falta de albergues. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este lunes a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont para impugnar varias leyes estatales que conceden matrículas a precio de residente y ayudas económicas a inmigrantes indocumentados.

La Justicia estadounidense argumenta en tres querellas que estas leyes "discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos" de Estados Unidos, a quienes "no se les conceden las mismas tarifas reducidas de matrícula ni becas".

Lee además
Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Jueza bloquea ley en el estado de Nueva York que prohíbe el uso de máscaras a efectivos del ICE
Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de un funcionario diplomático del régimen de La Habana, se encuentra bajo custodia de ICE.
MIGRACIÓN

ICE mantiene detenida en Florida a hija de diplomático castrista expulsado de Estados Unidos

Además, considera que las normas "crean incentivos para la inmigración irregular y recompensan a los extranjeros indocumentados con prestaciones", y solicita que se prohíba su aplicación.

Nueva York

En el caso de Nueva York, el estado permite que estudiantes indocumentados y otros alumnos accedan a becas y subvenciones administradas por el estado para cubrir los costes de su educación universitaria.

No obstante, estas ayudas no están destinadas únicamente a extranjeros sin estatus migratorio legal, sino también a aquellos que disponen de una visa U (para víctimas de determinados delitos como violencia doméstica), un visado T (para víctimas de trata humana) o del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), un beneficio que, de acuerdo con la demanda, no ocurre con los estadounidenses.

La norma también exige que se cumplan otros requisitos, como que la persona beneficiaria se haya graduado de la escuela secundaria en el estado y, además, se haya inscrito en un grado universitario dentro de los cinco años posteriores a su graduación.

Vermont y Connecticut

Por su parte, la ley de Vermont permite que estudiantes indocumentados o no ciudadanos que residen en el estado accedan al precio de matrícula para residentes, y además extiende la ayuda financiera estatal por necesidad económica a todos los alumnos, independientemente de su estatus migratorio.

Del mismo modo, Connecticut aprobó en 2011 una ley que permite a estudiantes indocumentados que residen en el estado pagar la matrícula a precio de residente, con requisitos como haberse graduado en un instituto del estado.

Según el comunicado, las demandas presentadas hoy elevan a 17 el número de acciones judiciales que tratan de impugnar este tipo de medidas.

El DOJ ya ha conseguido que Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois bloqueen leyes similares que concedían matrículas con precio reducido a inmigrantes en situación irregular.

Este departamento ha presentado además otras querellas contra leyes similares de Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland y Colorado.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC

Comité del Senado confirma a Blanche para secretario de Justicia de EEUU

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.  
ALERTA

Al menos 80 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sintió en el Caribe

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro

EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Calor en Miami
TOME NOTA

¿Por qué se siente tanto calor en el sur de Florida? Hay una sola explicación

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino y miembro del equipo Miami United FC.
INMIGRACIÓN

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC

Te puede interesar

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Los trenes de Brightline circulan a una velocidad de hasta 79 millas por hora entre Miami , West Palm Beach y Orlando.
ALTA VELOCIDAD HASTA EL ESTADIO

Florida: Brightline reactiva transporte gratis a Hard Rock Stadium, cómo usarlo

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Departamento de Justicia demanda a tres estados por ayudas a inmigrantes indocumentados

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino y miembro del equipo Miami United FC.
INMIGRACIÓN

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC