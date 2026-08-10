lunes 10  de  agosto 2026
ALERTA

Al menos 20 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sientió en el Caribe

El sismo de 7,4, reportado por el Servicio Geológico colombiano y de EEUU con epicentro cerca Chocó, en el oeste, dejó afectación en ciudades; suspenden vuelos

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. &nbsp;

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.

 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo de 18 muertos en Pereira y dos en Manizales, con número no precisado de heridos y edificios afectados, según las autoridades y reportes que dan cuenta de que también se sintió en otros países del Caribe.

El sismo tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste). No se emitió alerta de tsunami.

Lee además
Caraballeda es una de las zonas de La Guaira devastadas casi en su totalidad por los intensos sismos
TRAGEDIA

Silencio oficial agrava incertidumbre sobre desaparecidos de los terremotos en Venezuela
EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.
MESA DE NEGOCIACIÓN

"Ayuda a afectados por terremotos no debe estar en la agenda del diálogo", afirma experto

"La situación es crítica" dijo el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, tras confirmar el fallecimiento de 18 personas en esa ciudad, en un primer balance de la tragedia que este lunes enluta al país colombiano.

"Hasta ahora registramos dos muertos", aseguró el alcalde Jorge Rojas Giraldo, de Manizales, capital del departamento de Caldas, quien informó que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad,

Mientras, la gobernadora de Chocó reportó en X que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay "heridos" y "daños graves en las edificaciones".

El alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre "afectaciones graves" que están siendo monitoreadas con drones.

Bogota en medio del terremoto

Medio locales difundieron imágenes de fachadas de los edificios caídas.

En Bogotá, capital del país,los edificios fueron evacuados, como medida de prevención, y varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de alarmasacuó a la calle como medida de prevención.

“A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”, dijo en X el alcalde de Bogotá, Carlos Galán

Se informó que desde la carrera 8 con calle 129 señaló que el movimiento duró aproximadamente tres minutos.

La gente evacúa tras un terremoto en Bogotá el 10 de agosto de 2026.

La gente evacúa tras un terremoto en Bogotá el 10 de agosto de 2026.

En otras ciudades de Colombia

Autoridades reportaron que el terremoto se sintió de distinas ciudades colombianas y con más fuerza en el oeste del país,

Manizales fue una de las ciudades más afectadas. Allí la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana de la ciudad sufrió graves daños y quedó destruida como consecuencia del fuerte movimiento telúrico. según los primeros reportes.

El movimiento obligó a evacuar varios edificios que sufrieron afectaciones, algunos con grietas mientras que en otros algunas paredes se cayeron. Este es el lugar con mayor afectación hasta ahora.

Aeropuertos suspenden vuelos

Según los reportes, al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de este lunes informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.

El aeropuerto de Manizales, específicamente, parte de sus instalaciones se desprendió, mientras usuarios huyeron llenos de temor, según las imágenes.

De la Espriella, emergencia

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió su cargo el viernes pasado, convocó un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados.

En esa ciudad, capital del departamento de Risaralda ubicado en el centro del país, se derrumbaron edificios y hubo daños en infraestructuras como el aeropuerto internacional Matecaña, según imágenes difundidas tras el sismo.

"He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró el mandatario en X,

"No están solos. El Estado está presente y actuando", afirmó.

Terremoto se sintió en el Caribe

El terremoto de este lunes en Colombia ocurre luego de que el 24 de junio dos sismos seguidos, de magnitud 7,2 y 7,5, causaron más de 6.000 muertos y destrucción en la vecina Venezuela, tras lo cual terremotos de mediana magnidtud estremecieron al sur de México y Perú.

El fuerte movimiento telúrico también se sintió en Ecuador y Panamá.

En Venezuela, ondas del sismo llegaron a Caracas, donde habitantes de los sectores Altamira y Los Palos Grandes, afectados duramente por el "doblete sísmico" de hace más de un mes, salieron a las calles, según los reportes. También afectó otras ciudades como Maracaibo y San Cristóbal.

FUENTE: Con información de AFP/EFE, NTN24, red X

Temas
Te puede interesar

Tras el doble terremoto, Venezuela enfrenta el desafío de atender a los amputados

EEUU y otros países expresan solidaridad con el pueblo y nuevo gobierno de Colombia

Empresarios Iberoamericanos respaldan al nuevo Gobierno de Colombia y alinean una agenda de inversiones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alberto M. Carvalho
INVESTIGACIÓN

Acusan a exjefe escolar de Los Ángeles de eludir controles del distrito con GPS

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.  
ALERTA

Al menos 20 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sientió en el Caribe

El presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
ANáLISIS

¿Por qué la Reserva Federal no baja las tasas de interés?

Un comerciante espera durante uno de los apagones que han afectado a Caracas en agosto de 2018.
CRISIS ENERGÉTICA

Apagones en Venezuela reavivan las denuncias por millonarios desfalcos en el sector eléctrico

El juez de circuito David Frank ordena al fiscal general de Florida, James Uthmeier a reescribir el texto que aparecerá en la boleta sobre la Enmienda 3. 
MÁS CLARIDAD

Juez ordena reescribir Enmienda 3 de Florida por incluir lenguaje engañoso

Te puede interesar

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.  
ALERTA

Al menos 20 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sientió en el Caribe

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los trenes de Brightline circulan a una velocidad de hasta 79 millas por hora entre Miami , West Palm Beach y Orlando.
ALTA VELOCIDAD HASTA EL ESTADIO

Florida: Brightline reactiva transporte gratis a Hard Rock Stadium, cómo usarlo

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino y miembro del equipo Miami United FC.
INMIGRACIÓN

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro

Vigilancia sobre el Atlántico el 10 de agosto de 2026
HURACANES 2026

Aumenta potencial ciclónico en el Atlántico, sin amenaza inmediata para Florida