Al menos 20 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sientió en el Caribe

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.

BOGOTÁ .- Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo de 18 muertos en Pereira y dos en Manizales, con número no precisado de heridos y edificios afectados, según las autoridades y reportes que dan cuenta de que también se sintió en otros países del Caribe .

El sismo tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste). No se emitió alerta de tsunami.

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"La situación es crítica" dijo el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, tras confirmar el fallecimiento de 18 personas en esa ciudad, en un primer balance de la tragedia que este lunes enluta al país colombiano.

"Hasta ahora registramos dos muertos", aseguró el alcalde Jorge Rojas Giraldo, de Manizales, capital del departamento de Caldas, quien informó que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad,

Mientras, la gobernadora de Chocó reportó en X que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay "heridos" y "daños graves en las edificaciones".

El alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre "afectaciones graves" que están siendo monitoreadas con drones.

Bogota en medio del terremoto

Medio locales difundieron imágenes de fachadas de los edificios caídas.

En Bogotá, capital del país,los edificios fueron evacuados, como medida de prevención, y varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de alarmasacuó a la calle como medida de prevención.

“A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”, dijo en X el alcalde de Bogotá, Carlos Galán

Se informó que desde la carrera 8 con calle 129 señaló que el movimiento duró aproximadamente tres minutos.

La gente evacúa tras un terremoto en Bogotá el 10 de agosto de 2026. RAUL ARBOLEDA / AFP

En otras ciudades de Colombia

Autoridades reportaron que el terremoto se sintió de distinas ciudades colombianas y con más fuerza en el oeste del país,

Manizales fue una de las ciudades más afectadas. Allí la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana de la ciudad sufrió graves daños y quedó destruida como consecuencia del fuerte movimiento telúrico. según los primeros reportes.

El movimiento obligó a evacuar varios edificios que sufrieron afectaciones, algunos con grietas mientras que en otros algunas paredes se cayeron. Este es el lugar con mayor afectación hasta ahora.

#Temblor esta imagen frente a la Catedral de Manizalez es impresionante. Así vivieron este terremoto de 7.4 grados quienes estaban en la zona. pic.twitter.com/0nq2Jed4xP — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2026

Aeropuertos suspenden vuelos

Según los reportes, al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de este lunes informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.

El aeropuerto de Manizales, específicamente, parte de sus instalaciones se desprendió, mientras usuarios huyeron llenos de temor, según las imágenes.

De la Espriella, emergencia

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió su cargo el viernes pasado, convocó un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados.

En esa ciudad, capital del departamento de Risaralda ubicado en el centro del país, se derrumbaron edificios y hubo daños en infraestructuras como el aeropuerto internacional Matecaña, según imágenes difundidas tras el sismo.

"He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró el mandatario en X,

"No están solos. El Estado está presente y actuando", afirmó.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Terremoto se sintió en el Caribe

El terremoto de este lunes en Colombia ocurre luego de que el 24 de junio dos sismos seguidos, de magnitud 7,2 y 7,5, causaron más de 6.000 muertos y destrucción en la vecina Venezuela, tras lo cual terremotos de mediana magnidtud estremecieron al sur de México y Perú.

El fuerte movimiento telúrico también se sintió en Ecuador y Panamá.

En Venezuela, ondas del sismo llegaron a Caracas, donde habitantes de los sectores Altamira y Los Palos Grandes, afectados duramente por el "doblete sísmico" de hace más de un mes, salieron a las calles, según los reportes. También afectó otras ciudades como Maracaibo y San Cristóbal.

FUENTE: Con información de AFP/EFE, NTN24, red X