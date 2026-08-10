Broward y Palm Beach inician el curso escolar; Miami-Dade espera hasta el jueves

MIAMI. - El sonido de los autobuses escolares y el movimiento de estudiantes regresan este lunes a Broward y Palm Beach, los dos primeros grandes distritos escolares del sur de Florida en comenzar el curso 2026-2027. Miami-Dade, en cambio, abrirá sus aulas el jueves.

En Broward, más de 236.000 estudiantes fueron convocados para la primera jornada académica. El distrito dedicó la semana anterior a la planificación del personal, la organización de rutas y la preparación de los planteles, según información oficial.

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El calendario de Palm Beach también establece este lunes como el primer día para más de 160.000 alumnos. Las autoridades recomendaron a las familias verificar las rutas de los autobuses, debido a que los horarios y las paradas pueden sufrir modificaciones conforme se completan las inscripciones.

La vuelta a las aulas coincide con un aviso de calor para Miami-Dade, Broward y Palm Beach. La sensación térmica podría situarse entre 105 y 110 grados Fahrenheit, por lo que padres y estudiantes deben tomar precauciones durante las esperas en paradas de autobús y las actividades al aire libre.

Miami-Dade comienza el jueves

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Miami-Dade (M-DCPS) dispondrán de tres días adicionales antes de comenzar el curso. El calendario aprobado por la Junta Escolar fijó el jueves 13 de agosto como fecha de apertura.

Mientras los alumnos permanecen en casa, maestros, administradores y otros empleados completan jornadas de planificación y preparación. Entre ellos figuran unos 200 docentes recién incorporados que participaron en un proceso de inducción enfocado en planificación de clases, disciplina y ritmo de enseñanza.

La diferencia entre las fechas responde a los calendarios adoptados independientemente por cada distrito. No supone una reducción de días lectivos, ya que cada jurisdicción distribuye de manera distinta las jornadas de planificación, recesos y días reservados para emergencias.

Miami-Dade cuenta con aproximadamente 313.000 estudiantes, incluidos los matriculados en escuelas tradicionales y chárter, según la cifra consolidada más reciente del curso 2025-2026.

Cambios en los alimentos escolares

El inicio del curso también trae modificaciones en los programas de comidas. En Broward, 141 planteles continuarán ofreciendo desayuno y almuerzo gratuitos a todos sus estudiantes. Las familias con hijos en escuelas no incluidas deberán solicitar comidas gratuitas o a precio reducido si cumplen los requisitos económicos.

En Palm Beach, ambos alimentos seguirán disponibles sin costo en la mayoría de los centros. En aquellos donde se cobre, el beneficio dependerá de los ingresos y del tamaño de la familia, por lo que será necesario completar una solicitud.

Miami-Dade afrontará un cambio más amplio después de varios años de alimentación gratuita generalizada. Solo 121 escuelas conservarán desayuno y almuerzo sin costo automático para todo el alumnado. En los demás planteles, las familias elegibles podrán presentar desde este lunes su solicitud para recibir asistencia.

Los calendarios y la información sobre alimentación pueden consultarse en los portales de Broward, Palm Beach y Miami-Dade.