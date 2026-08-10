Florida: Brightline reactiva transporte gratis a Hard Rock Stadium, cómo usarlo

Los trenes de Brightline circulan a una velocidad de hasta 79 millas por hora entre Miami , West Palm Beach y Orlando.

MIAMI.- Brightline, la compañía de trenes de alta velocidad de Florida , reactivará el 22 de agosto su servicio gratuito End Zone Express, que conecta la estación de Aventura con el Hard Rock Stadium durante la temporada de fútbol americano de 2026, una alternativa para que los aficionados lleguen al estadio utilizando el tren y un autobús de enlace sin costo adicional.

El servicio de la compañía de ferrocarril interurbano entra en su cuarta temporada y comenzará a operar el sábado 22 de agosto, coincidiendo con el primer partido de pretemporada de la NFL programado en el Hard Rock Stadium.

FLORIDA Comienza la venta de billetes en tren rápido Brightline a Orlando

End Zone Express continuará disponible durante la temporada de fútbol americano, incluido el partido inaugural de la temporada regular, previsto para el 27 de septiembre, según informó Brightline este lunes 10 de agosto.

Asi funciona el transporte gratis de Brightline al Hard Rock Stadium

Los pasajeros que viajen en Brightline hasta la estación de Aventura podrán abordar gratuitamente el transporte hacia el Hard Rock Stadium con solo mostrar su boleto de tren.

De esta manera, los aficionados pueden realizar el trayecto en tren hasta Aventura y completar desde allí el recorrido hacia el estadio mediante el End Zone Express.

En el Hard Rock Stadium, el punto de recogida y llegada del transporte estará ubicado en NW 199th Street, cerca del puente peatonal de la Puerta 3.

Brightline indicó que los viajeros pueden consultar y programar tanto los trenes como los autobuses de enlace a través de su plataforma.

Brightline busca facilitar el viaje durante los partidos

Ashley Blasewitz, portavoz de Brightline, destacó que el objetivo es simplificar el desplazamiento de los aficionados durante las jornadas de fútbol americano.

“El día del partido es una experiencia de principio a fin, y Brightline se enorgullece de facilitar ese recorrido a los aficionados durante toda la temporada de fútbol americano”, afirmó Blasewitz.

La portavoz explicó que el regreso de End Zone Express permite combinar el viaje en tren hasta Aventura con el transporte gratuito desde la estación hasta el Hard Rock Stadium.

“El regreso de End Zone Express ofrece a nuestros pasajeros una conexión fluida entre la estación de Brightline en Aventura y el Hard Rock Stadium, combinando la comodidad de viajar en tren con un servicio gratuito de transporte al estadio para disfrutar de una manera segura y más relajada de llegar, animar y celebrar”, sostuvo Blasewitz.

Comidas y bebidas durante el viaje en Brightline

Los aficionados también podrán comprar alimentos y bebidas a bordo de los trenes durante sus desplazamientos relacionados con los partidos.

Los pasajeros que viajen en la categoría PREMIUM dispondrán de alimentos y bebidas de cortesía tanto en el salón PREMIUM como a bordo.

La oferta incluye determinados cócteles y bebidas alcohólicas, de acuerdo con la información proporcionada por Brightline.

Los horarios específicos de los trenes y autobuses pueden consultarse directamente en la plataforma de Brightline.

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