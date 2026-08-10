Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC

MIAMI.- Matías Alejandro Pourrain debía abordar un avión rumbo a Los Ángeles para disputar una final con el Miami United FC. El viaje terminó antes de comenzar: agentes federales lo separaron de sus compañeros y se lo llevaron detenido.

El futbolista argentino, de 34 años, fue interceptado el jueves 6 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), después de atravesar el control de seguridad y mientras esperaba la salida del vuelo.

Pourrain reside en Estados Unidos desde 2019, cuando ingresó con una visa de turista. Su abogada, Regina de Moraes, aseguró que mantiene pendiente una solicitud migratoria y cuenta con un permiso de trabajo vigente.

Esa autorización permite ejercer legalmente una actividad remunerada, pero no concede por sí misma un estatus para permanecer en el país, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El deportista se disponía a participar con el Miami United en la final de la United Premier Soccer League (UPSL). Según el relato de la letrada, tres hombres vestidos de civil se acercaron en el área de embarque, confirmaron su identidad y le indicaron que necesitaban hacerle algunas preguntas.

La intervención transcurrió sin enfrentamientos. El mediocampista fue apartado de la delegación y conducido inicialmente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar.

De Moraes afirmó que funcionarios de la agencia le comunicaron que su cliente podía solicitar una fianza ante un juez o firmar su autodeportación.

El argentino permaneció en Miramar hasta el sábado. Aunque la defensa informó inicialmente que había comenzado su traslado hacia el Centro de Procesamiento de Servicios Krome Norte, el localizador de ICE lo sitúa ahora en el Centro de Detención del Condado Glades, en Moore Haven.

La base de datos confirma que continúa recluido, pero no revela el fundamento de la medida ni ofrece detalles sobre las próximas etapas del proceso.

Su representante legal sostuvo que Pourrain carece de antecedentes penales y aseguró que no firmó documentos para abandonar Estados Unidos. La familia espera que pueda comparecer ante un juez y pedir la libertad bajo fianza.

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Miami United confirmó el arresto y anunció que brinda asistencia jurídica al integrante de su plantilla, además de mantener comunicación con sus allegados.

“Matías no solo es un futbolista excepcional, sino, sobre todo, una persona aún mejor y una parte importante de la familia de Miami United”, expresó la institución en un comunicado.

La entidad añadió que sus compañeros, entrenadores y trabajadores lo respaldan mientras se define el caso.

Pourrain figura en la nómina del conjunto como mediocampista. La detención le impidió acompañar al plantel en uno de los partidos más importantes de la temporada y dejó su futuro inmediato en manos de las autoridades migratorias.