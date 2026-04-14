martes 14  de  abril 2026
MIGRACIÓN

Un tercio de los venezolanos refugiados en Latinoamérica se plantea regresar, según ACNUR

Los migrantes venezolanos consideran el retorno a la patria en menos de un año, de acuerdo con el sondeo realizado por ACNUR

Los refugiados venezolanos regresarán al pais si mejora la situación socioeconómica. (AFP)

Los refugiados venezolanos regresarán al pais si mejora la situación socioeconómica. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- Más de un tercio de los refugiados venezolanos en otros países de Latinoamérica (un 35 %) se plantea regresar a su país, revela una encuesta elaborada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y presentada este martes.

Un 9 % de los 1,288 ciudadanos venezolanos sondeados en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala considera incluso ese regreso en menos de un año, de acuerdo con el sondeo, presentado en una rueda de prensa por el portavoz de ACNUR Matthew Saltmarsh.

Lee además
El Cuerpo de Marines de EE. UU., desplegado en la frontera sur de San Diego, refuerza el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, como se muestra en la imagen de la Colonia Libertad en Tijuana, Baja California, México, el 5 de febrero de 2025.
INFORME

Migración inversa: más de 14,000 migrantes olvidan el sueño americano y regresan a sus países
La contribución de los venezolanos representa entre el 1,91% (en Colombia) y el 0,32% (Costa Rica) de los ingresos fiscales en esos países. Las diferencias salariales son sustanciales dependiendo de si logran entrar en la economía formal o se quedan en la marginalidad.
ECONOMÍA

Migración venezolana genera mercado de consumo de 10.500 millones de dólares en América Latina

Según las cifras completas más actualizadas de la agencia, correspondientes a noviembre de 2025, los países de Latinoamérica y el Caribe acogen a 6.9 millones de refugiados venezolanos, de los que cuatro millones requieren asistencia humanitaria.

Entre enero y marzo de 2026, ACNUR entrevistó a 1,288 venezolanos en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala sobre sus intenciones de regresar a su país de origen en un plazo de entre 12 meses y 5 años

La condición primordial es que la situación socioeconómica en Venezuela mejore. En Venezuela Una de las principales motivaciones para regresar a corto o medio plazo es el reagrupamiento familiar, aunque algunos encuestados también mencionan presiones en los países de acogida derivadas de dificultades socioeconómicas.

Por el contrario, las principales razones esgrimidas para no regresar por el momento son el temor a falta de trabajo o ingresos y la inseguridad, opciones elegidas en ambos casos por 22 % de los encuestados.

60 % indica además que no dispone de información lo suficiente fiable sobre cuál sería su situación legal en caso de regresar, tanto en Venezuela como en su actual país de acogida.

La agencia de Naciones Unidas insistió en que cualquier retorno debe ser "voluntario, seguro y digno", y acompañado de toda la información posible sobre las implicaciones que puede tener esta decisión.

ACNUR ha analizado con anterioridad las preferencias de refugiados venezolanos ya retornados, y 80 % de ellos desean quedarse en Venezuela.

Millones de venezolanos están reconstruyendo sus vidas y contribuyendo a la prosperidad de sus comunidades de acogida. Algunos de los encuestados señalaron que las mejores condiciones de seguridad, empleo y servicios esenciales en los países de acogida influyen en sus decisiones sobre el retorno. Sin embargo, los servicios nacionales también están bajo presión, y algunas de las personas entrevistadas citaron los retos socioeconómicos que enfrentan en los países de acogida como motivos para considerar el retorno.

El portavoz de ACNUR recordó que la agencia ha solicitado 328.2 millones de dólares para asistir a desplazados y refugiados dentro y fuera de Venezuela en 2026, aunque por ahora sólo ha recibido de donantes un 12 % de esos fondos.

En función de los recursos disponibles, ACNUR tiene previsto seguir supervisando periódicamente las intenciones de retorno entre las personas originarias de Venezuela para anticipar las tendencias poblacionales emergentes y orientar nuestra respuesta.

FUENTE: Con información de EFE y ACNUR

Temas
Te puede interesar

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Secretario adjunto de Energía de EEUU está en Caracas para supervisar avance del plan de Trump

Cuba sí tiene presos políticos, aunque Díaz-Canel lo niegue

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

Personas se transportan abordo de triciclos eléctricos este martes en La Habana, Cuba.
POLÍTICA

Trump afirma que "Cuba es una nación en colapso" y que podría centrarse en la isla tras la guerra en Irán

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.
Conflicto bélico

Vicepresidente JD Vance afirma que corresponde a Irán dar el siguiente paso hacia la paz

Te puede interesar

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

Pizarra de precios actuales en una gasolinera en la ciudad de Miami.
PEQUEÑO ALIVIO

Gasolina en Florida baja ocho centavos a pesar de crisis del Medio Oriente

Sede del ayuntamiento de Miami.
TECNOLOGÍA Y SERVICIO PÚBLICO

Miami innova y lanza chatbot de inteligencia artificial para consultas en Departamento de código

Los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, y su primo Juan Bautista, presos políticos en Venezuela 
CASO GUEVARA

Venezuela: A preso político, tras 21 años detenido, lo mantienen aislado