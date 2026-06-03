Pagos con Visa y Mastercard quedan interrumpidos en Cuba por sanciones de EEUU

El banco extranjerol, que no fue identificado, que opera con las tarjetas Visa y MasterCard interrumpió las operaciones (AFP)

LA HABANA.- Las operaciones de pago con tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas a partir del sábado en Cuba, después de que un banco extranjero cesó su relación con una institución financiera de la isla debido a las sanciones de Washington, informó este miércoles el Banco Central.

“Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex SA”, señaló el Banco Central de Cuba en un comunicado.

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Fincimex es el brazo financiero del conglomerado cubano Gaesa, vinculado a las fuerzas armadas cubanas y sancionado por Estados Unidos.

El Banco Central precisó que su socio extranjero, cuyo nombre no reveló, informó que “se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana”.

“A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard”, añadió. “A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard”, añadió.

La administración de Donald Trump, que impone desde enero un embargo petrolero a Cuba, también ha puesto su mirada en el Grupo de Administración de Empresas SA (Gaesa), una de las primeras entidades en ser sancionadas bajo una orden ejecutiva que el presidente estadounidense adoptó en mayo y que refuerza las sanciones contra la isla comunista.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) abrió el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones estadounidenses.

Estas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

Hoteles y líneas aéreas cesaron operaciones

Esta interrupción de pagos con las tarjetas Visa y MasterCard se suman a la ola de cese de operaciones de varias cadenas hoteleras, así como líneas aéreas en la isla,

Meliá Hotels International no funcionará en 15 de sus hoteles. Iberostar también cerró las puertas de sus 12 de sus 18 hoteles y la canadiense Blue Diamond Resorts confirmó su salida y Archipelago International adoptó igual medida.

Al menos, 11 aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba en 2026: Air Canada, WestJet, Sunwing, Air Transat, LATAM Perú, Magnicharters, Air France, Iberia, Rossiya, Nordwind y Turkish Airlines. Más de 1,700 vuelos cancelados en total.

Air Europa quedó como la única aerolínea española con vuelos directos a Cuba, con tres frecuencias semanales.

FUENTE: Con información de AFP y Cibercuba