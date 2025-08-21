jueves 21  de  agosto 2025
FALLO JUDICIAL

Corte de Apelaciones anula multa de $464 millones a Trump

La Corte Suprema de Nueva York dictaminó que la cuantía de la multa es "excesiva" y "viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una corte de apelaciones en Estados Unidos anuló el jueves una multa de 464 millones de dólares impuesta al presidente Donald Trump en febrero de 2024 en medio de una inédita campaña política para impedir que retomara la Casa Blanca.

La multa fue impuesta en un caso judicial civil en extremo cuestionado sobre acusaciones de presunto fraude financiero.

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal
Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

La División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York dictaminó que la cuantía de la multa es "excesiva" y "viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos", la cual prohíbe las sentencias desproporcionadas.

En este caso, Trump y sus hijos Donald Jr. y Eric fueron declarados culpables de supuestamente aumentar el valor de los activos de la Organización Trump durante la década de 2010, incluyendo sus rascacielos, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo.

La fiscal de Nueva York está bajo investigación federal

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien inició el proceso y que ahora se encuentra bajo investigación federal por fraude hipotecario, aún puede apelar ante la Máxima Corte estatal, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York.

No se espera que esto ocurra cuando ella se encuentra investigada ahora para que responda ante la Justicia.

Y como ella dijo varias veces en su obsesión, revelada públicamente, de condenar y llevar a prisión a Trump: "Nadie está por encima de la ley".

Durante este largo juicio civil, seguido de cerca por los medios de comunicación internacionales, Trump denunció repetidamente un sistema de justicia controlado por la ultraizqueirda del Partido Demócrata. En ese momento Trump manifestó a los medios de prensa que había sido "un juicio digno de una república bananera".

Este jueves, Su hijo, Donald Jr., celebró el fallo del tribunal de apelaciones.

"¡Gran victoria!", escribió en X. "Siempre fue una caza de brujas, una interferencia electoral y un total error judicial... ¡y hasta una corte de apelaciones de Nueva York, de tendencia izquierdista, está de acuerdo!", agregó.

FUENTE: Con información de AFP.

