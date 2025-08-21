Boeing negocia venta récord de hasta 500 aviones a China

El gigante estadounidense de la aviación Boeing está negociando la venta de hasta 500 aviones a empresas chinas, informó este jueves Bloomberg News citando a fuentes allegadas al caso.

El acuerdo representaría una importante victoria para el fabricante estadounidense, que atraviesa dificultades.

Accidentes aéreos Gobierno de EEUU y Boeing logran acuerdo para poner fin a demandas por 737 MAX

Las acciones de la compañía subieron hasta un 3,7% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Fuentes de Bloomberg indicaron que la operación dependería de que Washington y Pekín llegaran a un acuerdo a largo plazo en su guerra comercial.

El acuerdo de Boeing sería un aspecto clave de la negociación entre ambas potencias, añadieron.

Indicaron asimismo que funcionarios chinos habían comenzado a sondear a las aerolíneas nacionales para determinar cuántos aviones necesitarían.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero, el presidente Donald Trump ha impuesto nuevos aranceles a sus socios de todo el mundo, buscando abordar los déficit comerciales de Estados Unidos que, según él, evidencian prácticas desleales.

Grandes perspectivas de negocios

En julio, la presidencia estadounidense anunció que Japón se había comprometido a comprar 100 aviones Boeing e Indonesia otros 50, como parte de negociaciones para evitar aranceles más altos.

Trump ha criticado especialmente a China en su intento por reestructurar el comercio internacional.

Washington y Pekín se han impuesto aranceles mutuos a sus productos este año, que llegaron a escalar hasta niveles de tres dígitos, lo que motivó una suspensión temporal de las entregas de aviones Boeing.

Sin embargo, ambas partes acordaron en mayo reducir temporalmente los aranceles y han otorgado prórrogas posteriores de 90 días mientras negocian un pacto a más largo plazo.

El último gran acuerdo de China con Boeing se produjo a principios del primer mandato de Trump, en 2017, cuando Pekín acordó la compra de 300 aviones por más de 37.000 millones de dólares.

En julio, Boeing reportó pérdidas menores en el segundo trimestre que el año anterior, a la vez que entregó la mayor cantidad de aviones desde 2018.

El fabricante se ha visto afectado por problemas de control de calidad tras la explosión de un panel del fuselaje de un 737 MAX en enero de 2024. Este incidente se produjo tras dos accidentes mortales del popular avión MAX en 2018 y 2019.

FUENTE: Con información de AFP.