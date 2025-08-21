Exportavoz de Biden dice haberlo visto sólo dos veces en la Casa Blanca

El exportavoz de la Casa Blanca , Ian Sams, habló con su jefe, el presidente Joe Biden , solo dos veces durante sus [más de dos años en la administración], declaró a la prensa el jueves el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (republicano por Kentucky).

“Una de las cosas más impactantes para mí”, dijo Comer, es que Sams “se comunicó con Joe Biden dos veces, vio a Joe Biden, habló con Joe Biden, dos veces”.

“De hecho, [el exfiscal especial] Robert Hur pasó más tiempo con Joe Biden que Ian Sams”, añadió Comer tras asistir a la transcripción de una entrevista que Sams concedió al personal del comité y que reveló el New York Post.

El exfuncionario de Biden se desempeñó como portavoz de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca desde mediados de 2022 hasta agosto de 2024, cuando dejó el cargo para desempeñarse como asesor principal de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

“Esto plantea serias preocupaciones y serias preguntas sobre quién controlaba la Casa Blanca”, explicó Comer.

“Si el portavoz de la Casa Blanca estaba protegido del presidente de Estados Unidos, ¿quién dirigía el Despacho Oval?”

La entrevista del jueves fue la undécima con un exasesor de Biden, centrada en el supuesto encubrimiento del declive del 46.º presidente, que, según investigadores republicanos, podría haber implicado un uso indebido de la autoridad ejecutiva.

“Había muy poca gente alrededor de Joe Biden, especialmente al final”, dijo Comer, “y fue entonces cuando la mayoría de los indultos y órdenes ejecutivas se firmaron con ese bolígrafo automático”.

FUENTE: Con información de New York Post.