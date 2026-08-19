miércoles 19  de  agosto 2026
CAOS

Una falsa alerta de terremoto desata el pánico y la incertidumbre en toda Cuba

Durante el terremoto que sacudió el occidente del país el pasado 8 de junio, los ciudadanos no recibieron ningún tipo de advertencia previa

Imagen de referencia de cubanos cocinando afuera de sus casas durante un apagón del Sistema Electrico Nacional.

Imagen de referencia de cubanos cocinando afuera de sus casas durante un apagón del Sistema Electrico Nacional.

Yamil LAGE / AFP
Por Alejandro Sardi

Una masiva alerta sísmica recibida en los teléfonos móviles de los ciudadanos provocó escenas de pánico y ansiedad en barrios de todo el territorio nacional durante la tarde del martes 18 de agosto.

La notificación, que llamaba a mantener la calma y buscar refugio ante la proximidad de un movimiento telúrico, llevó a miles de personas a abandonar sus viviendas y congregarse en las calles en busca de información, reseña el portal web Diario de Cuba.

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El pánico se propagó rápidamente ante la falta de respuesta inmediata de las autoridades. Decenas de usuarios acudieron a las redes sociales del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) para confirmar el evento, pero la institución permaneció en silencio por más de media hora tras la emisión de la alerta.

Para esclarecer el incidente y evaluar las reacciones institucionales, los aspectos clave recopilados tras la emergencia incluyen:

  • Desmentido oficial: Enrique Diego Arango Arias, director del Servicio Sismológico Nacional, aseguró que la notificación carecía de sustento oficial y confirmó que la red de 24 estaciones de monitoreo operó con normalidad, sin registrar ningún evento de gran magnitud.
  • Atribución a sistemas de tecnología: medios oficiales atribuyeron la notificación al sistema de alertas de terremotos de Google para dispositivos Android, el cual utiliza los acelerómetros de los celulares para estimar movimientos colectivos. Señalaron que existen antecedentes documentados de falsas alarmas generadas por esta herramienta en otras regiones.
  • Alcance nacional: se confirmó la llegada de la alerta a dispositivos de La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, e incluso en teléfonos configurados en modo avión.
  • Silencio de la operadora estatal: la empresa estatal ETECSA, que monopoliza los servicios de telefonía e internet en la isla, no ofreció declaraciones sobre el incidente.

El episodio resulta inédito en Cuba, ya que este tipo de notificaciones masivas no se había activado en ocasiones anteriores. Durante el terremoto que sacudió el occidente del país el pasado 8 de junio, los ciudadanos no recibieron ningún tipo de advertencia previa en sus dispositivos móviles.

A pesar de desmentir el peligro inminente, la representación del Servicio Sismológico recordó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales ante la posibilidad latente de eventos telúricos futuros.

FUENTE: Diario de Cuba

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