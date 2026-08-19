Una falsa alerta de terremoto desata el pánico y la incertidumbre en toda Cuba

Una masiva alerta sísmica recibida en los teléfonos móviles de los ciudadanos provocó escenas de pánico y ansiedad en barrios de todo el territorio nacional durante la tarde del martes 18 de agosto.
Durante el terremoto que sacudió el occidente del país el pasado 8 de junio, los ciudadanos no recibieron ningún tipo de advertencia previa
Una masiva alerta sísmica recibida en los teléfonos móviles de los ciudadanos provocó escenas de pánico y ansiedad en barrios de todo el territorio nacional durante la tarde del martes 18 de agosto.
La notificación, que llamaba a mantener la calma y buscar refugio ante la proximidad de un movimiento telúrico, llevó a miles de personas a abandonar sus viviendas y congregarse en las calles en busca de información, reseña el portal web Diario de Cuba.
El pánico se propagó rápidamente ante la falta de respuesta inmediata de las autoridades. Decenas de usuarios acudieron a las redes sociales del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) para confirmar el evento, pero la institución permaneció en silencio por más de media hora tras la emisión de la alerta.
El episodio resulta inédito en Cuba, ya que este tipo de notificaciones masivas no se había activado en ocasiones anteriores. Durante el terremoto que sacudió el occidente del país el pasado 8 de junio, los ciudadanos no recibieron ningún tipo de advertencia previa en sus dispositivos móviles.
A pesar de desmentir el peligro inminente, la representación del Servicio Sismológico recordó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales ante la posibilidad latente de eventos telúricos futuros.
FUENTE: Diario de Cuba